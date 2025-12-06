Мирослав стана баща на момиченце

Докато се снимаше шоуто, жена му беше в осмия месец

Точно преди излъчването на финала на “Игри на волята” стана известно, че един от участниците - Мирослав Великов - вече е баща на момиченце. В един от последните епизоди той каза, че се притеснява за жена си Десимира, която е в напреднала бременност. Всъщност по време на снимките тя е била в осмия месец. Този факт навеждал състезателя към мисли да се откаже от шоуто, но жена му го поощрила да остане в игрите и да не пропуска шанса, който се дава веднъж в живота.

Мирослав е на 36 години и развива собствен бизнес в областта на фотографията и организирането на приключенски експедиции. Сертифициран планински водач е и инструктор по вертикално спускане и катерене. В инстаграм той публикува красиви снимки от планински върхове и други диви места, от екстремни преживявания, в каквито се впуска като авантюрист по природа.

Изключително добре подготвен физически, той спечели най-важните си битки, макар сред другите участници да бе смятан за “женчо”. Всъщност това беше неговата стратегия - да не влиза в интриги и разправии, да не се бори за лидерство, да стои на заден план, да изчаква и наблюдава, за да нанесе удар в най-подходящия момент. Той тръгна като изгнаник от блатото, успя да се пребори и да влезе в племената, присъедини се към женската коалиция, която не го номинираше, и така оцеля до финала.

Сега вкъщи го чака още едно екстремно преживяване - да се справи като млад татко.