Д-р Катрин Пекин, преди да напусне “Игри на волята”: Алекс е злобен чичак

Да си организира секта, последователите й да разтопят Изолатора и да й издигнат статуя, отговаря софтуерният инженер

Женски финал става все по-малко възможен

Драматична битка изхвърли една от най-силните участнички в “Игри на волята” - д-р Катрин Пекин. Преди да се яви на последната си арена, психиатърката изпадна в тежък конфликт с един от членовете на племето на Безименните - софтуерния инженер Александър Александров, наричайки го “злобен чичак”. Той разкри схемите на женската коалиция да отстранява силни мъже, за да могат повече жени да стигнат до финала, и нарече съотборничките си “мошеници, които знаят, че това е краят на пътя”. “Да си организира секта и последователите й да разтопят изолатора и да й издигнат статуя”, каза Алекс по адрес на устатата докторка.

По-късно, вече в коментарните студиа, д-р Пекин призна, че Алекс е силен лидер. 50-годишният софтуерен инженер е роден и израснал в Плевен, но е живял 20 години в САЩ и е работил за едни от най-големите ИТ компании. Завършва НПМГ втори по успех, което, според думите му, го вбесило, защото мрази да губи. През 1994 г. отива на студентска бригада в САЩ, в Атлантик Сити.

Малко преди да си тръгне, среща майката на четири от децата си и решава да остане. Записва се да учи софтуерно инженерство. Когато завършва университета, вече е женен, осиновил е дъщерята на съпругата си и започва да работи това, което иска, в Ню Йорк. В продължение на 5 години пътува по 7 часа на ден - отиване и връщане от работа. В компанията остава 16 години, което е много в сферата на ИТ. Истински преломен момент настъпва, когато му се отдава възможност да разшири екипите в София. Благодарение на това, което е научил, успява да сглоби страхотен екип и сбъдва американската си мечта... в България.

Докато гради новата си кариера, отношенията с жена му се влошават и той окончателно се връща в България с трите си биологични деца - две близначки и единствения си син Сашо. Тук среща нова любов, “една луда варненка” - Жени, с която са заедно вече 13 години. Раждат се още две момичета. И така Алекс има общо шест деца, на 5, 11, 16 (близначките), 18 и 30 години, а петте му биологични са кръстени на него - Алис, Александра, Алекса, Анджелина и Сашо. Казва, че иска още две момчета и ще ги нарече Алекс и Александър. Най-голямата дъщеря е останала в Америка.

Алекс приема участието си в “Игри на волята” като предизвикателство и смята да победи фитнес маниаците със спорта, в който се смята за най-добър в света - нарича го агрофитнес. От няколко години семейството има ранчо, в което собственоръчно отглежда биозеленчуци. Към физическата си сила Алекс добавя мъдростта и опита, които е придобил през годините и които му помагат да бъде добър стратег и лидер. Убеден е, че който го подцени, ще направи фатална грешка, която може да му коства мястото в състезанието. Точно това се случи с д-р Пекин.

Александър се оказа стар познайник на Нова тв. През 2019 г. той участва в един от епизодите на “Съдби на кръстопът”. Тогава изигра ролята на мъж, който има проблеми с алкохола заради проблеми в работата. По тази причина бременната му годеница го напуска, а той, мъртво пиян, се сбива с мъж в нощно заведение. Историята има хепиенд, защото годеникът се справя със зависимостта си. Дали и в “Игри на волята” Алекс ще сбъдне мечтата си да стигне до финала, предстои да разберем.