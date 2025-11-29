В ложата на Лорда: Dropping name - унижение за временна слава

Светската психопатия се лекува с култура

Снобизмът, особено когато не е добре усвоен и приложен, може да стане повод за неуважение и дори презрение. Един аспект, може би най-важният за снобите, е така нареченото хвърляне на имена, пускане на имена, но винаги значещо, че боравиш с известни и влиятелни имена, за да подчертаеш собствената си значимост.

Познавам една пишман телевизионна продуцентка, която в един разговор пет пъти ми каза, че Леонардо я е търсил и когато попитах Да Винчи ли, тя спокойно и уверено изрече- Ди Каприо. Така госпожата “постъпи” със Стиви, който сигурно е Стивън Сегал и много други, с което си навлича най-вече присмех, отколкото уважение.

На тенеке дрънка и една актриса, която държи да бъде свързвана с този или онзи третокласни актьори и волята и за парадност е такава, че и прави лоша услуга. Разбира се, навикналите на хвалби хора я изслушват със затаен дъх и като и видят гърба прихват да се смеят.

Мой добър приятел, покойник в момента, пристигна от Ню Йорк задъхан вкъщи и през сълзи изрече “Ричи се спомина”. Кой Ричи, бе приятел, ами казва той - Никсън. Ей такива размери и форми на снобизъм съм свидетелствал, че понякога не е за смях, а за тъга. Ричард Никсън дори да ти е прал чорапите, не можеш да наречеш Ричи, най-вече в деня на кончината му. Примерите за dropping names са десетки хиляди, въпросът е не да изброяваме имената, който изброяват имена, а да им се даде повод да премислят важността на това да парадират и съответно да не го правят.

Няма нищо лошо когато действително си приятел или имаш случка с известен човек да споменеш, но от интонацията и мярката, с които се прави това, да стане ясно, че това е само част от разговора, а не светска психопатия.

Благотворително събитие

Киселова получи картина от приятел

След като напусна поста председател на Народното събрание, доц. Наталия Киселова бе видяна в различна светлина в обществото. На една от последните си появи тя бе видимо отпочинала, ведра и с прекрасно излъчване. Тя беше в компанията на бизнесдамата Мариана Печеян, чиято дъщеря Петя Кръстева получи от благотворителната томбола картина. Киселова толкова хареса произведението на изкуството, че Кръстева є го подари без да се замисли. Киселова, Кръстева и Печеян обмислят да се съберат на предколедно парти в Дряново, където Петя управлява семейният хотел Кентавър.

Fashion idol

Милена Георгиева

Безспорната елегантност на топ нотариус Милена Георгиева е напълно споделена от Нейно Царско Височество княгиня Калина Българска. Тук, в ненатрапчива последователност, виждаме дами с потекло или придобити аристократични качества, като при Георгиева, да имат пълни модни съвпадения. Наградената за Бизнесдама на годината 2025 Адриана Василева доминира в този кадър със стил и старание. Княгиня Калина пък показва автентична императорска пола, съчетана със скромна блуза и отлично светско поведение. Милена блести с наметка и дреха - препоръка за заети дами с въображение.

На гости в Двореца

Батков-син посети Симеон Втори в Бистрица

Тодор Батков-син има честта да посети Царска Бистрица в Боровец за обяд с Негово Величество Симеон II! Синът на легендарния собственик на Левски остана изключително впечатлен от Двореца, който безспорно е част от българската история!

По време на беседата с Негово Величество, Батков син му разказа за усилията, които полага за отварянето на Беломорския проход и за другите инициативи, по които работи. От своя страна пък, Негово Величество изрази надежда Беломорският проход скоро да бъде отново отворен и по този начин, след 81 години, най-после да бъде сбъдната мечтата на поколения родопчани! В сдържания и протоколен разговор, изпълнен с уважение и деликатност, Тодор пожела на Цар Симеон II крепко здраве и го покани да посети Родопите!