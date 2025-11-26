Големите спортисти и домашните им любимци

Суперзвездите на световния спорт трябва да бъдат хладнокръвни и безкомпромисни в преследване на успеха, но те могат да бъдат също така всеотдайни и милосърдни хора в личното си пространство.

Да се грижиш за домашен любимец е проява на добрина и в никакъв случай не е просто прищявка за най-богатите и успешни шампиони, за които ще стане дума. Нека видим какви любимци стоплят сърцата на асове като Лео Меси, Люис Хамилтън или Новак Джокович и са част от техните семейства.

Тъжната раздяла на Люис Хамилтън с Роско

Сред най-привързаните към домашния си любимец спортни звезди несъмнено трябва да споменем Люис Хамилтън. 7-кратният шампион във Формула 1 обаче наскоро преживя и лична трагедия в това отношение, тъй като любимото му куче Роско не успя да преживее смъртоносна пневмония.

Автомобилният ас осинови английския булдог след раждането му през 2013 г. Роско беше постоянен спътник на британеца, като пътуваше с него и за състезания. Придружен от своя домашен любимец, Люис Хамилтън изравни рекорда на Михаел Шумахер от спечелени световни титли. Покрай стопанина си кучето се превърна в знаменитост само по себе си. Роско си имаше собствен профил в социалните мрежи. Освен това английският булдог беше и веган, преминавайки към тази диета, след като това стори самият Хамилтън и реши да го наложи и на животното.

Изцяло растителната диета го прави по-жизнен и енергичен според Люис. На 12-годишна възраст обаче Роско вече очевидно нямаше сили да се пребори със сериозното заболяване и след 4 дни на поддържащи системи дойдоха тъжните думи на Хамилтън: “Наложи да се сбогувам един ангел и истински приятел. Роско си отиде в ръцете ми на 28 септември”. Той призна, че това не е първият случай, в който тъгува за свой домашен любимец.

А тежкият момент идва и в края на сезон, който в никакъв случай не е успешен за Люис - след близо две десетилетия зад волана на Мерцедес (включително в комбинация с Макларън) британецът направи радикална промяна с преминаване във Ферари, но дебютната му година за “Скудерията” определено не донесе възраждане на славната кариера, а рекордната 8-а световна титла си остава далечна мечта.

Лео Меси опитоми Хълк

Домашният любимец на най-добрия футболист в света няма как да не предизвика интерес. И няма как да не привлече внимание - Лео Меси има за приятел внушителния Хълк. Външността на масивния четириног симпатяга от специалната порода Дог де Бардо (вид френски мастиф) действително напомня на тази на известния комикс герой.

Меси осинови Хълк още като бебе през 2016 г. и 9 години по-късно продължава да се радва на неговата компания. Покрай физиката на Лео кучето със сигурност изглежда внушително с тегло над 50 кг и ръст около 70 см. Въпреки страховитата си осанка той е много внимателен в отношенията си с децата на Меси, което се вижда от различни семейни видеа, публикувани в мрежата. Хълк обаче също вече е на сериозна възраст за своя дом, като се налага да бъдат полагани грижи за здравето му.

Едно куче не е достатъчно на Новак Джокович

Дългогодишният домашен любимец, на който се радва рекордьорът по титли от Големия шлем, рязко контрастира като имидж с кучето на рекордьора по спечелени Златни топки. Новак Джокович дълги години полага грижи за пудела Пиер и дори го определи за “Любовта на живота ми” - съпругата му Йелена не възрази срещу това. Сръбският тенисист пътуваше по турнири със симпатичния къдравелко, а веднъж това създаде и скандал, след като Пиер не беше допуснат до Великобритания през 2011 г. Ноле отговори на това, като спечели титлата.

Освен Пиер, Джокера имаше и джобния симпатяга Тесла, който обаче напусна този свят преди известно време. Преди година семейство Джокович се похвали с ново куче - от видео в социалните мрежи се вижда как покрай вече поне 16-годишния Пиер енергично подскача и по-големият от него като размер корейски пунгсан. Ноле и съпругата му се грижат не само за своите любимци - неотдавна те инвестираха над 20 милиона долара във фондация, която да полага грижи за бездомните кучета.

Спортните звезди обичат не само кучетата

Сред домашните любимци на големите спортни шампиони можем да срещнем най-различни видове, не само кучета. От филма “Последният ергенски запой” знаем, че боксовият звяр Майк Тайсън има истински звяр до себе си - тигъра Кения. Неговият филипински колега Мани Пакиао пък отглежда коза, като се шегува, че я е осиновил, защото е G.O.A.T. (Greatest of all Time).

След като споменахме Лео Меси, не можем да подминем и Кристиано Роналдо. Португалецът наскоро показа, че не е забравил как се бележи със задна ножица, а в социалните мрежи той и Джорджина неведнъж пуснаха снимки с котки. Гигантът с нежно сърце Шакил О’Нийл пък отглежда какви ли не любимци - от стандартните котки и кучета, през различни видове влечуги като змии и гущери, за да стигнем отново до рядка тигър. При това не забравяме баскетболистът има слабост и към конете, като притежава цяло ранчо за развъждане и обучаване на благородните животни.

Примерите са десетки, дори стотици. Големите шампиони на терена, паркета, корта или пистата могат да бъдат и големи хора, които да отделят внимание и да дават любовта си на различни същества, които имат нужда от тази грижа.

