Волейболистката Симона Бакърджиева е новата „Мис България“

Висока е 180 сантиметра и развива своя модна марка

Второ място за Камелия Иванова от София, трета е Теодора Димова от Бургас

22-годишната победителка учи европейска политика и е от Панагюрище

Двадесет и две годишната Симона Бакърджиева от Панагюрище бе избрана за новата “Мис България 2025” на церемония във Военния клуб в София в събота вечер. Първа подгласничка стана 20-годишната Камелия Иванова от София, а на трето място се класира 18-годишната Теодора Димова от Бургас. Тази година надпреварата събра 30 претендентки, които преминаха през седмица професионална подготовка, фотосесии, тренировки и официални събития.

Бакърджиева впечатлява с ръст 180 сантиметра - тя е професионална волейболистка и централна блокировачка с над седемгодишна спортна кариера. За нея това е първо участие в конкурс за красота. Носителката на титлата “Мис Панагюрище” спечели журито с естествена красота и спортен дух. Бакърджиева ще представи България на световния финал “Мис Планет”. Тя получи короната от миналогодишната носителка на титлата Симона Петрова. Радостен беше фактът, че тази година повечето от момичетата изглеждаха много натурално, без пластични или козметични корекции, които често се приемат критично от публиката.

Тази година имаше рекорден брой участнички.

Симона Бакърджиева в момента е студент по европейска политика и икономика с чужди езици.

“Много съм щастлива. Това е първият ми конкурс и емоцията беше невероятна. Усещаше се само приятелство между момичетата”, сподели Симона след коронацията. “Занимавам се професионално с волейбол като се състезавам в Първа дивизия на България. Също така съм и дизайнер със собствен моден бранд. Обичам да съчетавам дисциплината от спорта с креативността на модата. Вярвам, че дрехите са начин да изразим себе си, а волейболът ме научи на сила, упоритост и дух. Търся вдъхновение във всичко - от европейската култура до динамиката на съвременната жена. Моята мисия е да предам грация и стил на всяка жена, която носи моите дизайни”, казва още най-красивата българка за 2025 година. Нейната кауза през 2025-2026 г. ще бъде насочена към стимулиране на младите хора да спортуват, подкрепа на жените в креативните индустрии и насърчаване на образованието и самоусъвършенстването.

Камелия Иванова от София стана първа подгласничка.

Официалният финал на конкурса беше открит с впечатляваща хореография в български народни носии, която предизвика бурни аплодисменти. Хореографията е дело на Кремена Антонова, председател на Българската федерация по въздушна акробатика и старши треньор на националния отбор по спортни танцови дисциплини, главен художествен ръководител на танцова компания “ЕРА”. Финалът беше реализиран под творческото и професионално ръководство на Гаел Бонел Санчес.

Третото място бе отредено на Теодора Димова от Бургас.

Освен короната, победителката Симона получи и няколко специални награди, сред които луксозна едноседмична почивка в Дубай, подарена от Ахмед Хамед, международен експерт по масла и аромати.

Победителките бяха избрани от международно жури, част от което бяха Шимон Сабах - легенда в световното кино, бивш генерален директор на Nu Boyana Film Studios, с над 500 филмови продукции в кариерата си; Елена Кристиано - известно име коафьорството и стилинга в България; Франко Гоби - световноизвестен коафьор и международен моден авторитет; Асдис Ран - исландска модна и телевизионна звезда; Стоян Радичев - топ български дизайнер, автор на официалните визии и двата кръга от конкурса; Рабих Ел Зейн - Мистър Ливан, Mister International и международен модел; Атанас Лазаров - основател на глобалния 4K сателитен канал Destinations TV, PR експерт с над 20 години опит Ирина Папазова - лицензиант на конкурса “Мис България” и други. След финала купонът продължи с афтърпарти в кафе Ritz, където се събраха куп популярни личности.