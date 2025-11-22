Затворници създават най-мощните ракетни двигатели в СССР

Тайните подземни фабрики са оборудвани с модерни машини

В Златоуст-36 се ражда “Союз” - гръбнакът на руската космонавтика

В сърцето на Урал, в живописния град Златоуст, се крие една завладяваща история. Мястото е известно като Златоуст-36, мистериозна подземна фабрика, където се създават ракетни двигатели в строга тайна. Но какво се крие зад тази легенда? Как затворниците, излежаващи присъдите си, се превръщат в истински майстори на занаята си? Нека се потопим в този уникален свят.

Връщайки се назад във времето, се озоваваме в 50-те години на миналия век. След Втората световна война Съветският съюз бързо развива космическата си програма, а Златоуст се превръща в ключов център за създаване на ракетни технологии. Изправени пред остър недостиг на ресурси и работна ръка, властите решават да построят подземна фабрика, където затворниците да могат да работят в полза на Родината.

Хуманитарен експеримент

Фабриката е построена дълбоко в планината, като в нея са наети над три хиляди затворници. Този проект е не само технологичен, но и хуманитарен експеримент: много от затворниците стават висококвалифицирани специалисти, изучавайки тънкостите на инженерството и металообработването.

Експертите смятат, че тази подземна фабрика дава възможност за създаването на над 700 ракетни двигателя за различни модели ракети, включително известния “Союз”, който днес е гръбнакът на руската космонавтика. Подземните работилници са оборудвани с най-съвременни машини, което позволява високопрецизно производство.

Златоуст-36 не само произвежда двигатели, но и се превръща в място, където затворниците могат да развиват своите умения. Майсторите-занаятчии дори предават знанията си, което предполага, че подземната фабрика се превръща в нещо повече от място за мъчения, а в училище, където се формират истински професионалисти.

Герои и жертви на системата

През 1959 г. тук е построено предприятие за специални военни стоманени конструкции.

Всеки затворник има своя собствена история. Някои са осъдени по политически причини, други за дребни престъпления. Въпреки това, в стените на фабриката, те се превръщат в герои на собствената си съдба, придобивайки умения, които по-късно им носят свобода и нов живот. Например, един такъв герой е Виктор Кулин, който работи във фабриката от 1953 г. Той разказва как въпреки трудностите успява да овладее занаята на стругар и дори получава предложения за работа в големи предприятия след освобождаването си.

Промишлеността на Златоуст-36 не само задоволява нуждите на страната от ракети, но и допринася за разработването на нови технологии. Инженерите и работниците използват съвременни методи и материали, значително подобрявайки качеството и ефективността на ракетните двигатели.

Интересното е, че много от технологиите, разработени в Златоуст-36, намират приложение и в гражданския сектор, например в производството на турбини за самолетни двигатели. Това подчертава как дори най-предизвикателните условия могат да се превърнат в източник на иновации. През 1952 г. тук започва строителството на завод №933 и прилежащото му селище. Заводът произвежда ядрени бомби. Освен това, през 1959 г. тук е построено друго предприятие - завод за специални военни стоманени конструкции.

Перестройка и реконструкция

С настъпването на перестройката, Златоуст-36 се превръща в забравено място. Фабриките са затворени, а много сгради са изоставени на произвола на съдбата си. Но през последните години вниманието към това историческо място се увеличава. През 2023 г. започва реконструкцията на подземните работилници и те се използват активно за образователни и туристически програми.

Днес тук се предлагат обиколки, където може да се види как са работили затворниците и какви технологии са използвали. Това не само запазва спомена за миналото, но и вдъхновява новото поколение да изучава инженерство и космически технологии.

През 1993 г. градът е преименуван на Трехгорни и е лишен от статута си на затворена административно-териториална единица (ЗАТО), въпреки че производството на ядрени оръжия продължава.

Днес Златоуст-36 привлича вниманието не само на историци, но и на младите хора, желаещи да научат повече за страната си и нейната история. Много изследователи и студенти идват тук, за да изучават опита на подземната индустрия и да разберат как трудностите могат да бъдат преодолени за общото благо.

Златоуст се превръща в място, където историята и съвременността се преплитат, където всеки може да намери нещо смислено. Тук се провеждат научни конференции, изложби и дори майсторски класове, посветени на инженерните дисциплини. Златоуст-36 е нещо повече от подземна фабрика; той е символ на устойчивост, изобретателност и възможности. Фабриката доказва, че дори в най-трудните обстоятелства може да се намери път към прогрес и развитие.