Моден парад на „Бизнесдама на годината“

Председателят на конкурса за 2025 година Светла Евтимова и пожизненият председател Мариана Печеян /крайните вляво/ позират с всички наградени, с княгиня Калина Българска, с доц. Наталия Киселова и с отличените, както следва: Пламена Динчева, Бета Давидкова, Христина Христова, Ана Михайлов, Петя Кръстева, Юлия Кастелли, Адриана Василева, Виолет Вьорлер, Жаклин Рангелова.

Лорд Евгени Минчев представи 11 номинирани на престижния конкурс

Адриана Василева получи най-голямата награда

Княгиня Калина Българска бе почетен патрон на събитието

Лукс, елегантност и отлично настроение постигна гала церемонията по връчване на наградите „Бизнесдама на годината 2025“. Популярни лица от света на бизнеса, политици, обичани артисти и приятели събира лорд Евгени Минчев на тазгодишното издание на конкурса. Пиар експертът и благотворител лорд Минчев, организира престижното събитие повече от 20 години и всяка година събира елитни гости. 

Принцесата на сватбеният бизнес Адриана Василева получи най-голямата награда, а тоалетът й беше изключителен и дълго обсъждан. Княгиня Калина Българска, която стана почетен патрон на събитието, бе облечена според повечето хора странно, но това съвпадна с досегашната й модна репутация. Сред изненадите на вечерта бе доскорошният председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова. Тя бе изключително стилна, гримирана и с отлично направени коси. Събитието имаше за мото Легендите.

Нейно Царско Височество княгиня Калина Българска бе облечена с полата на китайска императрица, в чест на своя син, престолонаследника княз Симеон, който в момента е в манастира Шао Лин. Евгени доведе и легендите на българската естрада Мими Николова - първи носител на Златният Орфей и Богдана Карадочева.

Лорд Евгени Минчев бе обявен на сцената от актрисата Ирен Кривошиева и изпълни песента „Пътнико свиден“, с което свърза „Бизнесдама на годината“ с организираният от него Британско-български бизнес бал в Лондон. Средствата от благотворителната томбола ще отидат именно за това авторитетно събитие, което според присъствали вдига реномето на страната ни на най-високо световно ниво.

Легендата Богдана Карадочева връчи статуетка на Зорница Стойчева - управител и съдружник в Зорница естейт и веригата Quche . Двете бяха в еднакъв стил, който събуди черното от зимния му сън и го предизвика да е новото червено. Стойчева благодари на очарованата публика а Карадочева изпълни най-новата си песен.

Кралицата на диамантите Юлия Кастелли, която живее в Лондон, получи своя приз и позира дръзко, по холивудски на сцената. Кастелли постави на модната карта изумруденото, което в съчетание с правилните бижута привлича погледи в британските и интернационални салони. Тя бе поздравена от почетния патрон на конкурса Нейно Царско Височество княгиня Калина Българска.

Разхубавената доц. Киселова и топ нотариус Милена Георгиева намериха общи теми в правото. Двете успели дами бяха избрали черното за свой дрес код. Всички бяха възхитени от промяната на доскорошния председател на Парламента, в когото видяха старание и неочаквани модни  пориви. Милена Георгиева пък за втори път е номинирана за наградите Fashion idol на годината на името на едноименната рубрика на лорд Минчев в „Труд news”.

