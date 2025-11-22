Моден парад на „Бизнесдама на годината“

Лорд Евгени Минчев представи 11 номинирани на престижния конкурс

Адриана Василева получи най-голямата награда

Княгиня Калина Българска бе почетен патрон на събитието

Лукс, елегантност и отлично настроение постигна гала церемонията по връчване на наградите „Бизнесдама на годината 2025“. Популярни лица от света на бизнеса, политици, обичани артисти и приятели събира лорд Евгени Минчев на тазгодишното издание на конкурса. Пиар експертът и благотворител лорд Минчев, организира престижното събитие повече от 20 години и всяка година събира елитни гости.

Принцесата на сватбеният бизнес Адриана Василева получи най-голямата награда, а тоалетът й беше изключителен и дълго обсъждан. Княгиня Калина Българска, която стана почетен патрон на събитието, бе облечена според повечето хора странно, но това съвпадна с досегашната й модна репутация. Сред изненадите на вечерта бе доскорошният председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова. Тя бе изключително стилна, гримирана и с отлично направени коси. Събитието имаше за мото Легендите.

Нейно Царско Височество княгиня Калина Българска бе облечена с полата на китайска императрица, в чест на своя син, престолонаследника княз Симеон, който в момента е в манастира Шао Лин. Евгени доведе и легендите на българската естрада Мими Николова - първи носител на Златният Орфей и Богдана Карадочева.

***

Лорд Евгени Минчев бе обявен на сцената от актрисата Ирен Кривошиева и изпълни песента „Пътнико свиден“, с което свърза „Бизнесдама на годината“ с организираният от него Британско-български бизнес бал в Лондон. Средствата от благотворителната томбола ще отидат именно за това авторитетно събитие, което според присъствали вдига реномето на страната ни на най-високо световно ниво.

Легендата Богдана Карадочева връчи статуетка на Зорница Стойчева - управител и съдружник в Зорница естейт и веригата Quche . Двете бяха в еднакъв стил, който събуди черното от зимния му сън и го предизвика да е новото червено. Стойчева благодари на очарованата публика а Карадочева изпълни най-новата си песен.

Кралицата на диамантите Юлия Кастелли, която живее в Лондон, получи своя приз и позира дръзко, по холивудски на сцената. Кастелли постави на модната карта изумруденото, което в съчетание с правилните бижута привлича погледи в британските и интернационални салони. Тя бе поздравена от почетния патрон на конкурса Нейно Царско Височество княгиня Калина Българска.

Разхубавената доц. Киселова и топ нотариус Милена Георгиева намериха общи теми в правото. Двете успели дами бяха избрали черното за свой дрес код. Всички бяха възхитени от промяната на доскорошния председател на Парламента, в когото видяха старание и неочаквани модни пориви. Милена Георгиева пък за втори път е номинирана за наградите Fashion idol на годината на името на едноименната рубрика на лорд Минчев в „Труд news”.