Излизат годишните книги,  които Алена ни остави

Свежият полъх на слънчевата енергия ще подтикне мнозина към промяна

Астрологичните хороскопи са на пазара от 21 ноември

Живеем във втората година от огненото време и 14-годишната суша Преумората води до безсъние, последвано от нервно напрежение и склонност към преяждане За мнозина властимащи агресивният Марс беше допинг и опиат за тяхното човеконенавистничество

Любимата астроложка на много българи Светлана Тилкова-Алена ни напусна преди дни, но нейните годишни книги с прогнози бяха готови и от днес, 21 ноември, излизат на пазара. Те излизат за последна година.

За двадесет и пети път годишният астрологичен хороскоп за всеки от дванадесетте зодиакални знака ви показва пътя през неизвестното бъдеще за всеки месец от годината и ви помага да съхраните своето здраве в критичните дни, когато Луната е във вашия зодиакален знак. Източният хороскоп разкрива тайните на зодиака в годината на Огнения кон, а връзката между класическия и източния зодиак ви дава шанса да успявате във всяка ситуация.

С облекчение вместо със съжаление се освобождаваме от властта на Марс до следващата ни среща след девет години. Енергията на Марс винаги е двупосочна. Позитивна е енергията на градежа, чрез която имахме възможността, но не я пожелахме, да се докажем като стойностни, мислещи и разумни хора, строители на своето мирно бъдеще. И да съжаляваме за пропуснатото, късно е.

За мнозина властимащи агресивният Марс беше допинг и опиат за тяхното човеконенавистничество. На думи са за мир, на дело искат война. Рушителният Марс донесе много страдание, смърт, безконтролни и непредизвикани изблици на агресия, физическо насилие, убийства, катастрофи. Многообразието на смъртта шестваше през 2025 година.

Настъпи времето Мракът и Злото да отстъпят място на Светлината и на големите промени, очакващи човечеството през 2026 година.

Годината на Слънцето настъпва с надежда за добро, за успокоение, за живителна топлина, вдъхваща нов живот и градивно начало в личен, обществен, световен план. Слънцето, животворящият светлик, формира характера на човека по своя вечен път през дванадесетте зодиакални съзвездия и създава неповторимата индивидуалност на всеки индивид в неговата цялост, кариера, общителност и добронамереност, конфликти, недостатъци, дарби и липсата им, междуличностни отношения при проекцията му в зодиакалните знаци.

Свежият полъх на слънчевата енергия ще подтикне мнозина към промяна, ще роди в техните души порива към лична свобода, към потребността за смяна на професията или поне на работното място, към създаване на нови отношения, дарени с любов и разбирателство, към създаване на семейство - те ще се устремят към своето по-добро бъдеще. Все пак доброто даром не идва. От всеки от нас зависи да претвори в градивна енергията, с която ни зарежда Слънцето, за да избягваме провалите, включително и заради прибързаността, към която ни подтиква вибрация 1 на годината.

През годината на Слънцето и продължаващата власт на Нептун в Овен дългите суши и стихийните валежи ще са естествено състояние. Разумът изисква да сме подготвени за наводнения, природни бедствия, липсваща вода, потискаща, дори плашеща засуха, огнедишаща жега. Живеем във втората година от огненото време и 14-годишната суша.

„Вашата календарна 2026“

Традиционната годишна книга на Алена за двадесет и четвърти пореден път ви дава информация за вашата календарна 2026 година, за всеки месец и ден от нея, за всяка дата на раждане. Книгата е наръчник за цялото семейство и ви помага да изберете правилния ден за начинания, за взимане на заем, за покупка на дом, за брак. За всяка рождена дата са посочени трудните периоди и съвет как да бъдат избегнати. Кога да влагаме пари и кога да не харчим. Успехът съпровожда предвидливите, а първата крачка към него е точната и вярна информация. “Вашата календарна 2026” ви посочва верния път измежду многото примамливи, но проблемни.

Календарната и личната година са различни отрязъци от време.

Личната година на всеки човек е периодът от рождения му ден до следващия. Личната година също като календарната се състои от дванадесет месеца, но обхваща периоди от две календарни години.

Номерологичните изчисления, които съм направила за вас за календарната 2026-а, са съобразени с личната ви година от 1 януари 2026 г. до рождения ви ден, когато все още е вашата лична 2025-а, и със следващата ви лична година, съвпадаща с календарната 2026-а - от рождения ви ден до приключване на календарната - 31 декември 2026 г.

Вибрация 1 и Слънцето са властелините на 2026 година. Вибрация 1 вдига бариерата, поставена от Марс пред личността, обществото, човечеството. Свежият повей на новото начало, очаквано и неочаквано, желано и притеснително, нахлува в нашия живот. Възходът, градежът, успокояването на личните и обществените отношения е в ръцете и волята на всеки от нас.

Годината на Слънцето настъпва с надежда за добро, за успокоение, за живителна топлина, вдъхваща нов живот и градивно начало в личен, обществен, световен план.

Новоначалие, възход - това е мотото на годината. Развой на бизнеса, на професионалната кариера, стига и Съдбовните заложби да са спазени. Мнозина ще са щастливи да заемат по-висока обществена или делова позиция. Най-добре през 2026-а ще се чувстват родените в Лъв, Овен, Стрелец, както и хората с асцедент или Луна в тези огнени знаци. Но спокойно - Слънцето няма да ощети и лиши от признание и растеж родените в останалите зодиакални знаци, всекиму според заслугите.

„Лунен календар на красотата 2026“

Вашият полезен съветник как да бъдете здрави, красиви, неотразими през 2026 г. излиза в своето осемнадесето издание.

За всеки ден от годината съм посочила забранените и позволените процедури, независимо дали се подлагате на тях у дома, в козметичен салон или при пластичен хирург.

Посочила съм дните, подходящи за зачеване, периодите, през които диетата има ефект, както и кога е забранена пълна упойка поради опасност от колапс на белите дробове и сърцето.

2026-а е подвластна на вибрация 1 и на Слънцето, управител на Лъва. Родените в знака може да похапват обилно, но заради предразположеност към проблеми със сърцето и кръвното налягане ги съветвам да не допускат наднормено тегло. Преумората води до безсъние, последвано от нервно напрежение и склонност към преяждане. През лятото да се пазят от топлинен удар. Заседналият живот е предпоставка за разширени вени и задържане на течности.

Препоръчвам на всички, които спазват постите, в годината на Слънцето да направят не повече от два пъти пост, по избор Великденски и Богородичен или Богородичен и Коледен. През останалото време диетите и гладолечението не са здравословни.

Луната повлиява живота и тялото ни както с присъствието си в зодиакалните знаци, така и като лунен ден от месечния календар. Вслушаме ли се в нейния шепот, тя дарява и здраве, и красота.