Филмът за Майкъл Джексън е „обладан от духове“

Феновете са недоволни
Първият трейлър на дългоочаквания биографичен филм за живота на Майкъл Джексън беше пуснат миналата седмица, но феновете вече са недоволни - най-вече относно гласа на легендарния певец. Филмът, озаглавен просто “Майкъл”, предизвика противоречия още преди излизането си, от препратките към обвиненията, които съпътстват Джексън, до разногласията в семейството му.
В социалните мрежи мнозина забелязаха, че трейлърът използва високия, почти момчешки глас на Джексън, който го прави разпознаваем в публичното пространство. Феновете обаче твърдят, че това не е истинският му тембър, а реалният му глас е бил много по-дълбок.
“Гласът звучи изкуствено и комично. Хората, които са го познавали, казват, че е говорил с по-дълбок тон, отколкото сме свикнали да чуваме на записите”, написа потребител.
Колман Доминго играе бащата на Майкъл Джексън.
Докато мнозина хвалят поразителната физическа прилика между главния актьор - племенника на Майкъл Джексън, Джафар Джексън - и Краля на попа, други се чудят дали филмът изобщо ще покаже по-противоречивите части от живота му. “Трейлърът изглежда страхотно, но се надявам да не заобикаля по-тежките теми. Биографичният филм трябва да разкаже цялата история”, се казва в друга публикация.
Наследството на Джексън остава преследвано от обвинения в сексуално насилие над деца, които отново се появяват в светлината на прожекторите през 2019 г. след излизането на документалния филм “Leaving Neverland”.
Самата продукция е изпълнена с проблеми. Поради многобройните презаснемания и правни усложнения, The Guardian описва филма като потенциално “обладан от духове”. Към драмата допринася и дъщерята на Майкъл, Парис Джексън, която публично реагира на изявленията, направени от актьора Колман Доминго, който играе дядо й Джо Джексън. Доминго твърди, че Парис му е помогнала със съвети за ролята, което тя категорично отрича.
“Не казвайте, че съм била “полезна” при създаването на филм, в който дори не съм участвала с 0%. Това е наистина странно. Прочетох един от първите чернови на сценария, направих коментари за това, което смятах за несправедливо или грешно, и когато нищо не се промени - продължих с живота си. Това не са мои маймуни, не е моят цирк. Бог да ви благослови и успех”, написа тя в публикация.
Филмът “Майкъл” ще бъде пуснат по кината по целия свят на 24 април 2026 г.