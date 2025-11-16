Филмът за Майкъл Джексън е „обладан от духове“

Проблемите по реализацията на проекта започват още от самото начало

Феновете са недоволни

Първият трейлър на дългоочаквания биографичен филм за живота на Майкъл Джексън беше пуснат миналата седмица, но феновете вече са недоволни - най-вече относно гласа на легендарния певец. Филмът, озаглавен просто “Майкъл”, предизвика противоречия още преди излизането си, от препратките към обвиненията, които съпътстват Джексън, до разногласията в семейството му.

В социалните мрежи мнозина забелязаха, че трейлърът използва високия, почти момчешки глас на Джексън, който го прави разпознаваем в публичното пространство. Феновете обаче твърдят, че това не е истинският му тембър, а реалният му глас е бил много по-дълбок.

“Гласът звучи изкуствено и комично. Хората, които са го познавали, казват, че е говорил с по-дълбок тон, отколкото сме свикнали да чуваме на записите”, написа потребител.

Колман Доминго играе бащата на Майкъл Джексън.

Докато мнозина хвалят поразителната физическа прилика между главния актьор - племенника на Майкъл Джексън, Джафар Джексън - и Краля на попа, други се чудят дали филмът изобщо ще покаже по-противоречивите части от живота му. “Трейлърът изглежда страхотно, но се надявам да не заобикаля по-тежките теми. Биографичният филм трябва да разкаже цялата история”, се казва в друга публикация.

Наследството на Джексън остава преследвано от обвинения в сексуално насилие над деца, които отново се появяват в светлината на прожекторите през 2019 г. след излизането на документалния филм “Leaving Neverland”.

Самата продукция е изпълнена с проблеми. Поради многобройните презаснемания и правни усложнения, The Guardian описва филма като потенциално “обладан от духове”. Към драмата допринася и дъщерята на Майкъл, Парис Джексън, която публично реагира на изявленията, направени от актьора Колман Доминго, който играе дядо й Джо Джексън. Доминго твърди, че Парис му е помогнала със съвети за ролята, което тя категорично отрича.

“Не казвайте, че съм била “полезна” при създаването на филм, в който дори не съм участвала с 0%. Това е наистина странно. Прочетох един от първите чернови на сценария, направих коментари за това, което смятах за несправедливо или грешно, и когато нищо не се промени - продължих с живота си. Това не са мои маймуни, не е моят цирк. Бог да ви благослови и успех”, написа тя в публикация.

Филмът “Майкъл” ще бъде пуснат по кината по целия свят на 24 април 2026 г.