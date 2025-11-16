Доктор Пекин е силна и в игрите, и в сплетните

Психиатърката умело манипулира малкото оцелели в „Игри на волята“

Д-р Катрин Пекин има всички шансове да стигне до финала на “Игри на волята”, дори да го спечели, защото е силна физически и владее добре така наречената социална игра. Тя създава коалиции, предвижда развоя на състезанието с няколко хода напред, елиминира силните съперници, дори с цената на това съотборниците є да не могат да спечелят битката за територия и да пребивават в Изолатора. В същия момент д-р Пекин печели битки и умело води племето си като негов капитан. Целта є е да направи “малка нежна революция” - до финала да достигнат повече жени и да покаже, че е възможно представителка на нежния пол да спечели мъжкото риалити, което не се е случвало никога досега.

В живота 32-годишната докторка е психиатър. Работи в спешна психиатрия с обществено опасни пациенти, които пристигат в клиниката с полиция. Като вещо лице общува с психопати, включително убийци. Според нея убийците имат особена харизма - почти всички притежават дар слово, добри обноски и са изключителни джентълмени. Това, по което могат да се познаят, е студенината в погледа им.

Пациентите на д-р Пекин най-често са направлявани, чуват гласовете на Господ, Сатаната или известни политици, които са начело на държавата. Психиатърката твърди, че обича професията си и се чувства удовлетворена, когато “извади даден човек от кофата” и го върне към живота. Говори със симпатия за пациентите си, които са като малки дечица и за разлика от нормалните хора не лъжат, не крадат, а са много искрени.

Д-р Пекин е републикански шампион по бокс и републикански вицешампион по кик-бокс. В момента тренира кросфит. В очите на другите състезатели е много силна жена, с която не можеш да не се съобразяваш.