След разказите на Путин за „Буревестник“: САЩ показаха "случайно" секретна ядрена стелт ракета

Съединените щати разкриха ракета, разработена като част от един от най-секретните проекти в програмата им за модернизация на ядрените оръжия.

Специализираният портал Defense News определи оръжието като „скок в нова ера на стратегическото ядрено възпиране: тя е по-малка, по-невидима и далеч по-смъртоносна от предшественика си“.

Самолет B-52H Stratofortress на американските военновъздушни сили беше заснет по време на полет над долината Оуенс, Калифорния, с две единици от неидентифицирано оръжие под дясното си крило. Самолетът е боядисан с оранжеви маркировки, използвани при тестовите машини.

Бомбардировачът е уловен на 29 октомври 2025 г. от авиационния фотограф Иън Рекио, който е предоставил фотосите на специализираното издание The Aviationist.

"Наблюдавах самолет с приятел в долината Оуенс, когато чухме B-52 да навлиза ниско. Винаги е удоволствие да видиш тежък самолет на малка височина, но когато той достигна нашата позиция се беше изкачил на около 5000 фута, все още достатъчно нисък и достатъчно голям, за да се получи прилична снимка. Направихме няколко изображения, които разкриха интересни боеприпаси, прикрепени към един от оръжейните пилони“, разказва Рекио.

При внимателно разглеждане, боеприпасът изглежда наистина интересен. Някои забележими детайли, които могат да се забележат са обърнатата Т-образна опашка с три повърхности, сгъваемите крила под тялото и клиновиден профил, както на носа, така и на опашката.

Тези детайли много наподобяват единственото до момента публично изображение на AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO), крилата ракета от следващо поколение стелт на военновъздушните сили.

Публикуваното на 9 юни 2025 г. от ВВС на САЩ рендирано изображение на AGM-154 е единственото, което официално показва новото оръжие.

"Години наред това беше слух - таен шепот в класифицирани бюджети и закрити срещи на Пентагона. Но сега AGM-181, най-новата американска стелт крилата ракета, беше видяна за първи път", отбелязва Defense News.

AGM-181

Разработена от Raytheon Technologies, крилатата ракета AGM-181 е оръжие с голям обсег на действие, способно да нанася смъртоносни ядрени удари по стратегически цели. Тя ще замени използваната в момента AGM-86, която служи повече от четири десетилетия и ще бъде интегрирана както в бомбардировачите B-52 Stratofortress, така и в B-21 Raider.

Оръжейната система ще бъде способна да прониква и да оцелява през усъвършенствани интегрирани системи за противовъздушна отбрана от значителни дистанции, за да поразява стратегически цели. Тя е приоритет за Военновъздушните сили, тъй като САЩ работят за модернизиране на ядрената си триада и е определена като критична способност за новия стелт бомбардировач B-21 Raider.

Построена е от нулата с основна цел ниска забележимост. Гладкото ѝ трапецовидно тяло, вдлъбнатият всмукател на двигателя и абсорбиращото покритие ѝ позволяват да изчезне на фона на вражеските радари. Тя лети с дозвукова скорост, следвайки терена, за да остане незабелязана, и носи термоядрена бойна глава W80-4 с регулируема мощност от 5 до 150 килотона тротил. Бомбата, хвърлена над Хирошима, е имала мощност от приблизително 15 килотона. Обхватът й е над 2400 км.

Стелт тишина

AGM-181 не е предназначена да заслепява със скорост - тя е създадена, за да изчезне. Целта ѝ е да се промъкне през радарните мрежи, да избегне електронната война и да нанесе удар без предупреждение. Докато балистичните ракети обявяват присъствието си с огнени следи в небето, тази ракета се плъзга тихо под радара, като призрак във въздуха.

Тя дава на американските командири несравнимо, гъвкаво средство за възпиране – оръжие, което може да бъде изстреляно, без да се пресичат червени линии. Това е съвременното въплъщение на надеждно, проверимо средство за възпиране – достатъчно видимо, за да сигнализира, достатъчно невидимо, за да се измъкне.

Фактът, че новата ракета беше представена, уж случайно, броени дни след като руският президент Владимир Путин публично обяви нови изпитания на „Буревестник“ – крилата ракета с ядрена мощност, едва ли е съвпадение, отбелязват анализатори в сферата на отбраната. Класифицирана стелт крилата ракета на американските военновъздушни сили е фотографирана посред бял ден под крилото на летящ ниско B-52 по време на изпитателен полет.

Докато Русия парадира с екзотичната „Буревестник“, в небето над Калифорния „невидимата“ ядрена бомба стана видима – точно толкова дълго, колкото да напомни на света, че мълчанието може да бъде най-смъртоносното оръжие от всички.