Нервакът Иван получил над 20 заплахи за убийство

Не знае как изглежда баща му, с майка си не общува от години

Един от най-импулсивните съквартиранти в къщата на “Биг Брадър” - Иван Абаджиев, подвизаващ се под името DJ VKO, най-сетне напусна шоуто, след като достатъчно изпили нервите и на участниците, и на зрителите.

36-годишният силно татуиран мъж очевидно не умее да контролира емоциите си и това стана ясно още от влизането му в къщата. Всичко, което беше в разрез с разбиранията му, беше повод за викове, крясъци, обиди, а накрая - и физическа агресия. Той се нахвърли върху съквартиранта Стоянов, с когото така и не можаха да поделят фаталната Сияна (бивша Въшка). Единствено намесата на другите брадъри предотврати юмручна схватка. След това Иван сам пожела да напусне къщата и екипът го отстрани.

Диджеят веднага бе поканен в студио на разговор с водещите Александра Богданска и Башар Рахал, за да обясни поведението си. Той каза, че не е такъв човек и не би толерирал подобно пове дение извън къщата.

Предположи, че изолацията е допринесла за повишаване на напрежението, а той по природа е по-импулсивен. Все пак се извини на родителите на Стоянов и призна, че поведението му не е било мъжко. Каза обаче съвсем убедено, че не е изричал думите: “Ще те убия”. В интерес на истината, от записите се чува: “Ако това беше навън, щеше да умреш”.

Иван не искаше да използва ефира, предоставен му и от други предавания на Нова тв, за да се оправдава, но призна, че до определена възраст не е имал среда за израстване и фигури за подражание. От 16-годишна възраст той се оправя сам в живота. Никога не е имал връзка с баща си, дори не знае как изглежда. С майка си, която е била 10 години в затвора, според някои за проституция и джебчийство, също не общува. Тя му написала след излизането от къщата: “Как си?”, но той не є отговорил...

Освен нейното “внимание”, получил и над 20 заплахи за убийство. В началото бил стресиран, но твърди, че не го е страх за живота му, защото е видял какво ли не, докато оцелявал като отритнат от обществото младеж без семейство, а често и без подслон.