В ложата на Лорда: Закон за общуването е нужен незабавно

Все повече личат липсите от адекватно училищно образование

Нашенецът е или плах или надменен

С повече от 30 години опит в модата и живота на висшето общество, Евгени ще отразява за вас горещите моменти от живота на богатите и известните. Лорд Минчев ще се изказва по злободневни теми, ще посочва модните личности на деня, ще бъде в началото и края на червения килим...

В училище ни караха да знаем колко е млеконадоя в село Црънча. Да знаем тезисите на Априлския пленум. Да знаем кой е Тано Цолов и Пеко Таков. Цола Драгойчева и Дража Вълчева. Нищо лошо, но и нищо полезно. Зная ги и до днес, но на този фон все повече личат липсите от адекватно училищно образование. Най-вече това да можем да общуваме и да прилагаме интелекта си с взаимна полза.

Нашенецът е опулено любопитен и активен, когато е в компания на чужденци и отвратително незаинтересован, когато е сред сънародници. Нямало е часове по общуване в началното училище, да се вика по двора и да се учат политически изгодни науки е било по-важно. Българинът вместо да гледа в очите, докато говори, да подаде стабилна десница, докато се ръкува, блее зад погледа на отсрещният и подава вяло ръка, обикновено потна. Българинът го е страх да общува и макар, че познавам великолепни примери, генерално работата е заминала.

Нашенецът е или плах или надменен. Или те тупа по рамото свойски, без да те познава или гледа навъсено, изискващо и предубедено. Защото не е имало часове по общуване в училището. И тази потребност не е била предвидена за дните, в които бизнес и лични взаимоотношения се крепят именно на това. Семейства живеят по две или три поколения в имот и дишат смесения въздух на различията. И си мълчат и няма какво да си кажат, а когато са навън прилагат този навик, държейки се нелепо. Каквито и да наричат англичаните, че били студени и надменни, те са царе на общуването. Да, ще го направят по своя англосаксонски начин, но освен за времето, ще попита и редица други неща, което много често води до бизнес начинания, добри приятелства.

Българинът не може да каже “Благодаря” когато е бил поканен на вечеря и за секунда не му идва да върне поканата. Да се обади на сутринта или да изпрати съобщение, че благодари и кани в този и този ден.

Най-висшата школа за общуване у нас са фризьорските салони. Ама Фани, така ама Нуши онака, ама Лоти това ама Нинчето онака. И фризьорката кима в знак на съгласие, макар в главата и да са мисли като купих ли кромид лук и остана ли олио в бутилката. И българинът се надвиква, не изслушва - още едни опори на сближаването, на създаване и утвърждаване на приятелства. Закон за общуването - незабавно!

Музикална изненада

Сандра Александрова с нов албум

Малко преди да замине за Армения със сценичния си партньор и продуцент Артур Надосян, Сандра Александрова завърши първия си самостоятелен албум. Красивата певица вече изпълни с успех песен на Стефан Димитров “Сбогом, моя любов”, която влиза в проекта заедно с още 12 песни. Сред тях са “Най-красивият мъж” и “Обича ме, не ме обича”. Творческият календар на двамата изпълнители е зает почти до края на месец май, но ще намерят време за солидно представяне на албума, до чието заглавие още не са стигнали.

Ново място в София

Статулова поднесе тиква на МО

Доскорошната телевизионна звезда от БТВ Веси Цурбруг отвори собствен ресторант. Той се намира врата до врата с ресторанта на Белослава и вече събира първите си клиенти. Веси кръсти бистрото си с необичайното име МО, което на италиански означавало “сега”. И понеже винаги е искала нещата да стават сега и веднага, тя се спира на това име. Откриването уважиха актрисата Мария Статулова, която поднесе нарисувана тиква, Ники Кънчев заедно с дъщеря си София, кметът на община Оборище Георги Кузмов със съпругата си, бизнесдамата Траянка Орфаниду и близо 75 приятели на стопанката.

Fashion idol

Юлия Кастелли

Великолепие и творческа мъдрост, съставят общият естетически образ на Юлия Кастелли. Наричана Кралицата на диамантите, тя пребивава в среди на милиардери и обуславя един свят на лукс и грандиозност. Затова облеклото є бележи всяка нейна поява с бляскавост от най- голяма висота. В този кадър Кастелли дава приоритет на малката златиста дреха, разкриваща и подчертаваща необходимото. Юлия е номинирана и за едноименните награди Fashion idol на годината, които ще се проведат през декември.