Франция пусна пощенска марка с дъх на кроасан

По-рано франсетата се радваха и душиха марка “макарон” и марка “франзела”

Пиер Ерме, който е прочут с неговите макарони и други вкусни шедьоври

На късчето „поръбена хартия” е изобразен един от най-обичаните десерти на великия сладкар

Френската пощенска служба тези дни зарадва жителите на Хексагона с нова инициатива, която веднага пожъна огромен успех. Ами институцията пусна в продажба точно в навечерието на обявяването на победителя в Националния конкурс за най-добър кроасан с краве масло 594 000 марки, изобразяващи кроасани и разпръскващи... техния чуден аромат!

Който може да бъде усетен, стига да бъде разтъркана едва, едва, с пръст “иконката” на френската хлебарска и сладкарска чудесия. Във време, когато писма на хартия вече не се пишат, когато пощенски картички не се изпращат, а пощенските кутии будят възхищение само като реликви, новината за ароматната кифла върху пощенска марка ни стопли истински сърцата - констатираха в хор парижките медии.

Оказа се обаче, че това не е първият случай, когато френската пощенска служба насърчава филателията или по-скоро колекционирането на марки от специални парфюмирани издания. Предпоследното издание, това преди кроасана, носи името на най-известния френски сладкар Пиер Ерме, който е прочут с неговите макарони и други малки омайващо вкусни шедьоври. Марката според медиите край Сена се била разпродала доста бързо, не само защото била в лимитирана серия, но и защото формата є на сърце я била направила чудесен подарък за следващия празник на Свети Валентин. На късчето “поръбена хартия” е изобразен един от най-обичаните десерти на великия сладкар - цитирания макарон, а след разтъркването му се разнася чудесен мирис на екзотичния плод личи, на роза и на ягода.

По-рано, през 2024 г., на марка лъсва франзелата или багетата, която е толкова вкоренена във френската занаятчийска хлебарска традиция и в битието на французите, че е включена в списъка на ЮНЕСКО като паметник на културното наследство на света. Но за съжаление миниатюрните картинки на заформения като дебела тояга насъщен вече не могат да бъдат закупени, поради изчерпването им. А съответно пликовете или картичките с тях не могат да разнасят аромата на прясно изпечен хляб.

Що се отнася до гурме марката с кроасан, то тя е издадена в няколко версии. Единичната марка, както и листът с петнадесет марки, могат да се използват за изпращане на писма или международни пратки. Докато другите два варианта са чисто колекционерски и следователно не са подходящи за пощенски цели. Едната от тези марки е илюстрирана с рецепта за бутер тесто и вече е разпродадена, докато другата е “сувенирен” вариант и изобразява кроасан на маса в бистро или типичната френска кръчма.

Засечени от репортери в пощенските станции маняци на тема марки, коментираха възторжено и с ентусиазъм поредната инициатива на пощенската администрация. Ех, намериха се и зевзеци, за които ароматът на марката с прочутата кифла бил по-скоро ванилов, като въобще не наподобявал този, с които са закърмени франсетата.