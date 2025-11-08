Гризлито от „Игри на волята“ се ожени

Пожела си още едно-две деца от Мария, освен сина им Дани

Водещият Павел и годеницата му присъстваха на сватбата

Най-после нещо различно от плетене на интриги и коалиции се случи около “Игри на волята”. Един от най-силните играчи през миналия сезон и любимец на публиката - Георги Гешев - Гризлито, се ожени за дългогодишната си любима Мария. Най-доволен беше синът им Дани, на когото от всичко най-много му допаднаха танците. Георги си пожела още едно-две деца от Мария, с което изненада половинката си.

Щастливото събитие се състоя сред природата, на живописния язовир “Искър”, под арка с бели рози. Булката бе в ефирна бяла рокля с дантела, младоженецът - в елегантен костюм със синя жилетка и папийонка в същия цвят. Малка драма имало с пръстените и се наложило да тичат до София да ги сменят в последния момент, защото Георги купил такива от бяло злато, а Мария искала златото да е жълто.

Гризлито няма нищо против да носи любимата си Мария от тук до края на света.

Всъщност връзката на двамата започна покрай “Игри на волята” - запознали се в залата за тренировки. Затова и сред гостите имаше познайници на тв зрителите, включително тазгодишния водещ Павел Николов с годеницата си Кристин. Именно Павката мотивира Гризлито да направи решителната крачка с предложението за брак по време на кастинг битката това лято, с която състезателят си спечели правото да се върне на арената в следващия, 8-и сезон на риалитито.

Георги и Мария не стават двойка веднага - просто тренирали на едно и също място, но при различни треньори, даже в различни помещения, разказва тя. Доста време минава, докато започнат да общуват. Мария има 11 години спортни танци зад гърба си. Гледала Игрите още от първия сезон, но по-детайлно - от 3-ти и 4-ти сезон.

По-особено внимание им обърнала след кастинг-битката, която Георги спечелил, за да влезе в сезон 6. Самата тя, също като него, тренира кросфит, явила се е дори на едно състезание, но не смята, че е на неговото ниво. Затова и не се вижда на арената. Няма проблем да подкрепя любимия си, да анализира, да се грижи колко калории приема на ден, колко мазнини изгаря и колко килограма тежи - нещо като мениджър, шегува се Мария. Но е наясно, че това е неговата мечта. “Арената му отива”, казва тя.

Когато отмине еуфорията, Гризлито ще се впусне в усилени тренировки, защото достойно си завоюва правото да участва в битките догодина. А зрителите тръпнат в очакване през следващия сезон да гледат истинско състезание на физика, воля и интелект, а не подли задкулисни игрички с мотив: “Да ликвидираме силните, пък племето да върви по дяволите”.