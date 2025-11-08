Раиса Горбачова – черната овца в съветския ръководен апарат

Последната първа дама има труден характер и не търпи възражения

Нанси Рейгън я нарича “бъбрива марксистка”

Раиса Максимовна Горбачова, съпругата на първия и последен президент на Съветския съюз, е активна и противоречива фигура. Тя е обичана и мразена. Някои я виждат като олицетворение на първа дама, докато други я смятат за капризна жена, която манипулира съпруга си и незаслужено се радва на привилегии. Във всеки случай, тя остава в историята като вярната и предана спътница на последния генерален секретар.

Раиса Максимовна се издига от просто селско момиче от Алтайската пустош до първа дама на СССР. Нейните сънародници я възприемат предимно негативно. Всички, които я познават лично, отбелязват, че тя има труден характер, прекалено е придирчива и взискателна и не търпи възражения.

Пести пари от всичко

Детството и юношеството на Раиса не се изпълнени с изобилие. През студентските си години тя пести от всичко: транспорт (често пътува без да плаща), храна, дрехи. “Пестяхме пари от всичко. От храна. Спомням си как трогателно, майчински лелята на моята приятелка Нина Лякишева се опитваше да ни храни. С Нина понякога я посещавахме в Балашиха, Московска област, и лелята вероятно имаше повече от красноречиви основания да вярва, че идваме предимно с една цел: да хапнем малко”, спомня си Раиса Горбачова.

През 1953 г. младата и напориста жена се омъжва за Михаил Горбачов. Сватбата е в столовата на студентското общежитие на Московския университет. По-късно двойката си спомня: “Храната на масата включваше винегрет, херинга, варени картофи и водка. Имаше малко месо и котлети.”

Да угодиш на Раиса Максимовна е трудно, когато става дума за храна. Докато първият президент на СССР е непретенциозен по отношение на ястията, съпругата му е ужасно капризна. А готвачът е удивен от допълненията в менюто: Кафето се приготвя за съпругата на президента на СССР по специален начин. Пяната се отстранява три пъти и се поставя в чашата, след което самото кафе внимателно се излива по ръба. “Цялата пяна се издигаше над чашата. Не добавяхме нищо - нито захар, нито мляко. Тя го пиеше с гъста сметана, 35%.” За закуска готвачите приготвят пет различни каши за Горбачови. Двойката хапва по малко от всеки вид.

Без змии и жаби

Готвачът Анатолий Николаевич Галкин, който работи за семейство Горбачови, е единственият руски кулинар в световния клуб на 100-те топ готвачи. Стажува в Бъкингамския дворец и приготвя десерт за кралица Елизабет II. За сладкото изкушение с ягоди и коняк тя му подарява сребърен сервиз. Но дори Анатолий признава, че работата с Раиса Максимовна по отношение на храната му е трудна, особено в ранните години, когато Михаил Сергеевич става генерален секретар на СССР.

Тя не харесва екзотични храни, като змии, жаби и стриди. Предпочита традиционна руска кухня с каша. От готвачите по време на чуждестранни пътувания се очаква дискретно да заменят жабите или змиите с парче пиле. Носят си собствено пилешко, което е любимото на Раиса Максимовна.

На готвачите им е трудно да задоволят капризите на Раиса Максимовна.

За фигурата є завижда всяка съветска жена. Раиса се грижи добре за себе си. “Мислиш ли, Толик, че не искам пържени картофи със свинска мас? Искам. Но не мога.” Тя рядко яде десерти, приготвени в кремълската кухня. Само от време на време си позволява суфле от горски плодове. И все пак, любимото є ястие са пелмени, а от алкохолните напитки предпочита коняк.

Нищо не се знае за кулинарните умения на Раиса Максимовна. Но по време на посещение през декември 1984 г. тя се хвали на британския министър на земеделието, че беларусите знаят 300 рецепти за картофи. Британският министър се усъмнява, но Горбачова обеща да му изпрати книга с рецепти. След като се връща у дома, тя изпраща книгата с бележка: “Извинявам се за грешката. Всъщност имаме цели 500 начина за приготвяне на картофи.”

Пълен контрол

Раиса Максимовна е критикувана, че напълно държи съпруга си под свой контрол и взема всички негови решения, включително политическите. Тя пренарежда мебелите в кабинета му в Кремъл и ръководи ремонта на Кремълския дворец. Лично подбира персонала от прислужници, предпочитайки по-възрастни и непривлекателни жени.

Раиса създава своя имидж отделно за вътрешна употреба и за останалия свят. Нейните необичайни и модерни тоалети привличат вниманието. Тя ги шие в ателие на Кузнецки мост и сама избира стиловете от предложените варианти. Предназначените за носене в СССР трябва да са семпли и да не дразнят “обикновения народ”, докато тези за чужбина са супер изискани.

На първата среща на върха между Горбачов и Рейгън в Женева през 1985 г. Раиса ядосва Нанси. Американката е домакиня по природа и се опитва да отговаря на този образ. Секуларизмът и културата на Раиса я дразнят. Горбачова, съответно, е отблъсната от простотата на Нанси. Американката нарича Раиса “бъбрива марксистка”, докато рускинята смята Нанси за “глупава”. Западните медии с радост раздухват “битката за облеклото” - коя от тях е по-елегантна. Накратко, те се борят на всички женски фронтове. Затова журналистите наричат отношенията им “Студената война на първите дами”.