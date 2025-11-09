Съвети за ловците

Ловът да се прекрати при буря

Внимателно движение през гората

Не се излиза при гъста мъгла

Обикновено ловецът се намира в такива условия, че не винаги при нещастни случаи може да му бъде оказана незабавна медицинска помощ. Затова той трябва да бъде много внимателен при движението си през гората. Едно подхлъзване или падане може да му коства твърде скъпо. Когато се минава през храсталаци, не бива да се държат клоните - за да не бъде ударен ловеца, вървящ по-назад. Но най-добре е да се спазва дистанция от 2-3 метра.

Наближава ли буря, ловът трябва да се прекрати, а всички метални вещи да се свалят и да се оставят на известно разстояние. При гръмотевици човек не бива да се крие на високо място и под единични дървета. Ако бурята застигне ловеца на открито, той ще трябва да се постарае да намери и да се мушне в някоя суха яма.

Не бива да се излиза на лов по времена виелица или гъста мъгла. Тогава видимостта е твърде малка, а възможността за нещастие - голяма. Застигне ли ви виелица, скрийте се в купата сено, под широката част на елха, в някаква колиба /ако има наблизо/. Но в никакъв случай не бива да заспивате, защото можете да замръзнете.

Ако се случи ловецът да бъде ухапан от куче или дивеч, първото, което трябва да направи, е да се промие раната с вода, за да се отстрани животинската слюнка. Ако има съмнение за бяс, непременно е нужна лекарска консултация.

Малкият шанс на голямата панда

Отдавна вече специалистите считат голямата панда /или пъстрата мечка/ за една загадка на природата. Някои даже я наричат живо изкопаемо. Обитаващо най-глухите, отдалечени и почти недостъпни райони на провинцията Съчуан, Шенси и Гансу, това същество е един от 150-те ендемични /срещащи се само в определена географска област/ вида, живеещи в Китай.

Едно от любопитните обстоятелства е, че пандите се хранят главно с бамбук. Фактически без него те не могат да преживеят. Всеки индивид си има „собствена” територия /около 2 кв. км./, където бързо, сръчно, леко гризе стъблата на любимото си „ястие”.

Френският мисионер Арманд Давид, живял в Китай от 1862 г. до 1874 г.,е бил първият европеец, видял пъстра мечка. През 1869 г. той донесъл в Париж кожа от това животно. Първата жива панда била докарана на Запад доста по-късно. Красивата кожа на това животно още преди столетия привличала местните трапери, които тогава твърде безразборно унищожавали пъстрите мечки-търговията с кожите им вървяла доста добре. В ония времена всеки, който го „биела добре парата”, имал претенции да носи или да подарява изделия от кожи на голяма панда. И ототук започва малкият й шанс.

Но през 1939 г. китайските власти забранили улова на тези животни. И ето как цената им още повече се вдигнала. По това време американските и европейските зоопаркове предлагали за жива пъстра мечка баснословната за ония години сума 15 000долара /колкото стрували около 30 живи лъвове/. На практика всички съществуващи, например в някои европейски страни, през следващите десетилетия панди били подарени от китайското правителство на високопоставени чуждестранни гости.

Не останали назад и бракониерите. Въпреки строгите мерки, въпреки, че за убийство на пъстра мечка се наказва с 2 години затвор, въпреки, че преди известно време държавните власти на Китай одобриха немалко юана за спасяване на големите панди и днес на „черния пазар” в Тайван се продават кожи от тези животни.

Из пожълтелите хроники

Една нощ пред лятото на 1884 г. в тогавашния Тифлис станало трагикомично събитие. Голяма мечка направила визита на града, развълнувайки със своето любезно посещение цели 5-6 полицейски участъка. При среща с хора живата грамада се хвърляла върху тях. Настъпила суматоха, свирки, викове. Тъкмо взела да се връща обратно, но изведнъж решила да прекоси моста и се озовала на Татарския пазар, от двама бакали издърпала мръсните одеяла. Останала съвсем доволна от кайсиите на една сергия и продължила нататък.

Попаднала на главната улица и тук, край керван-сарая на Ананов, разправяли, нанесла плесница на спящия караулен, напомняйки му нощните задължения да бдителност. Полицията погнала нарушителя на общественото спокойствие. Десетки полицаи с извадени шашки и револвери предприели настъпление. Градските кучета подхванали злобен лай. Хората наизлезли на улицата кой с каквото може. Мечката предприела оглед на десния бряг на местната река. Добрала се до Малоканската мелница и се притаила зад колелата. Тук направили обсада и врагът паднал право във водата.