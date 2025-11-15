Зрители скочиха срещу Цитиридис

Реже масово в “България търси талант”

Няма съмнение, че в 9-ия сезон на шоуто “България търси талант” Николаос Цитиридис изпълнява ролята на лошото ченге. Стендъп комедиантът и тв водещ безпощадно дава “Не” на талантливи участници и така ги изпраща вкъщи, вместо в следващия кръг на състезанието. Отстраняването на истински таланти, особено деца, е повод за масов хейт към актьора в социалните мрежи.

Повод за последните тежки думи, отправени към него от победителя в “Денсинг старс” Атанас Месечков, бе порязването на млад акордеонист, когото публиката и останалите членове на журито харесаха. “Когато заставаш да си жури в национален ефир, трябва да си много подготвен и деликатен в преценката си”, написа Месечков. А Цитиридис се оправда в подкаста “Малки разговори”: “В живота не съм такъв или поне не смятам, че съм такъв... Не мисля, че съм толкова лош, колкото другите са добри”.