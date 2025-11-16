Чимен са завръща в „Шербет от боровинки“

Популярният сериал “Шербет от боровинки” е гореща тема през последните седмици, както заради сценария си, така и заради признанието на критиката, което получи. Изненадите в проекта продължават - Селин Тюркмен, която играе Чимен в поредицата, се завръща на екран.

След като последните му епизоди предизвикаха широка критика, “Шербет от боровинки” дори беше разследван от Висшия съвет за радио и телевизия в Турция. Някои развития в историята, които предизвикаха дебат относно социалните ценности, допълнително изстреляха поредицата в светлината на прожекторите. Проектът остава с високи рейтинги и продължава да прави нови ходове, въпреки критиките.

Селин Тюркмен бързо спечели сърцата на зрителите с превъплъщението си в Чимен. Заминаването на героинята є в чужбина, доведе до неочаквано напускане на проекта и предизвика бурни реакции в социалните мрежи. Зрителите трудно приемаха слизането є от екрана. Според последната информация от продуцентския екип, завръщането на Селин Тюркмен ще доведе до сериозни промени в сценария и ще съживи баланса в семейството. Зрителите очакват с нетърпение появата на Чимен отново, което ще поднови интереса към сериала.