„Жените в спорта: глас, сила, вдъхновение“ – предизвикателства и решения

На 15 ноември 2025 г. в хотел „Хилтън“ в София се проведе конференция с международно участие, чието мото беше „Жените в спорта: глас, сила, вдъхновение“. Форумът беше организиран от Фондация „София – европейска столица на спорта“ в партньорство със Столичния общински съвет. Откриващото заседание се водеше от Екатерина Йорданова – общински съветник от ГЕРБ – СДС, а специален гост беше евродепутатът Андрей Ковачев.

Форматът предвиждаше свободен разговор върху проблемите на жените, които са професионалисти в областта на спорта: активни състезатели, треньори, представители на НСА, учители по физическо възпитание.

Стойка Кръстева говори на конференцията.

В експозето си Екатерина Йорданова заяви: „Фондацията „София – европейска столица на спорта“ беше създадена с мисия да насърчава масовото участие в спорта, да развива спортната инфраструктура, да популяризира активния и здравословен начин на живот... В Брюксел днес все по-често лидерите на различни държави публично заявяват: „Дойде времето на жените-лидери“. Вярвам в това, но и вярвам в равните възможности между мъжете и жените. Истинският напредък идва, когато всеки човек има шанс да допринася за общия прогрес. Светът се движи напред благодарение на своите истински лидери, които са се доказали с характер и авторитет, които умеят да вдъхновяват и да привличат последователи. Такива лидери безспорно са шампионите – олимпийски, световни, национални, както и хората, които ги подготвят. Те са моделът за подражание, те са хората, които децата ни следват. Затова бих искала да предложа да създадем обща, реално работеща платформа за обмен на идеи, мнения и предложения, за съвместна работа по национални и европейски политики, за приемане на глобални документи относно професионалния и масовия спорт, както и документи за борбата с насилието и агресията... Равенството е основно, но лидерството е пътят, по който ще изградим бъдеще в посока на здравословен начин на живот, за развитие на масовия спорт, за силни образователни програми и академични стандарти...“.

Гордана Цветковска-Бошевска – специален съветник на министъра на спорта в Република Северна Македония

Евродепутатът Андрей Ковачев, който в момента е председател на Европейската асоциация за спорт, говори за ценността на спорта. Той подчерта, че всяко евро, инвестирано в спортна инфраструктура, спестява до 3-4 евро, които бихме дали за лечение. „Особено важен е спортът за хората в неравностойно положение, както и в борбата с насилието над жени. Трябва да мотивираме всеки да участва в спортни дейности. Организацията на европейските столици на спорта е международна. Подкрепям идеята на г-жа Йорданова да се създаде платформа за обмяна на мнения, в която не трябва да се противопоставяме партийно. Трябва да бъдем обединени и да работим заедно за по-здраво общество. Спортът е духовното лекарство срещу негативните прояви“.

В дебатите се включиха още Димитър Шалъфов – председател на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта в СОС, както и общинските съветници Ася Тодорова и Татяна Георгиева – членове на същата комисия, Светлана Ломева – изпълнителен директор на Асоциация за развитие на София, и Мария Христова – главен изпълнителен директор на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции.

Стефани Кирякова, Стойка Кръстева и Екатерина Йорданова

„Спортът изгражда личности и идеи, той изгражда дисциплина и здраве. Спортът е превенция на агресията. Равенството между положете е важно, а дискриминацията спрямо жените все още съществува в различни професионални сфери, включително и в спортните среди“ – каза д-р Мария Христова.

„Спортът е уникален социален феномен, който събира хората заедно и ги прави по-здрави, по-сплотени и по-щастливи. Спортът е инвестиция в бъдещето“ – отбеляза Димитър Шалъфов.

Особено интересни и конструктивни бяха изказванията на олимпийската шампионка по бокс Стойка Кръстева и олимпийската шампионка по художествена гимнастика Стефани Кирякова.

Стойка Кръстева подчерта, че спортистите са публични лица и имат право да приемат покани от политици от различни партии. Тя помоли политиците да не злоупотребяват с имената на спортистите, а широката публика да не ги порицава заради подобни факти. Бяха изказани още десетки предложения от учени от Националната спортна академия, от треньори на клубове в страната, както и от учители по физическо възпитание. Беше прието предложението да се организира дискусия за промяна на отношението към физическото възпитание, тъй като този предмет се неглижира от родителите и директорите на училищата. Чуха се добри примери за европейско финансиране към местните общности. Екатерина Йорданова отчете тревожни факти, че част от финансовите средства по европейските програми за спорт не се оползотворяват.

В заключение Екатерина Йорданова припомни, че през 2015 г. ООН прие програма от 17 важни цели за устойчиво развитие, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г. – между тях е и спортът.