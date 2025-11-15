За гробната тишина след интернет

Или как да се предпазим от онлайн зависимост...

Иначе се превръщаме в онлайн мумии и зомбита

Последиците от лайк надпреварата, от онлайн надвикването, от Инста- кекерченето, вече отекват в главите на големите. На почтените и отговорните към наследствата, което тези нагласи и зависимости оставят. Пак онлайн научаваме следното, че гласът на Стивън Тайлър прогърмява в зала с Марк Зукърбърг и други милиардери.

Според мрежите, той казва следното: “Можете да си купите интернет, но никога няма да си купите почтеност.” Цитат от социалните мрежи - “На частна технологична среща в Калифорния, фронтменът на Aerosmith произнесе пламенна реч срещу корпоративната алчност и моралния упадък, който според него “разлага сърцето на иновациите”.

Свидетели казват, че гласът на Тайлър е прогърмял из залата, докато той е критикувал технологичните магнати за “превръщането на връзката в контрол” и “продажбата на души за кликвания”. Мигове по-късно в залата е настъпила гробна тишина.” Доколкото може да се вярва на днешната информационна реалност, смятам за правдиви подобни изказвания и човешка позиция. Още повече, когато идва от разсъжденията на големи звезди, които са повлияли поколения с песните и поведението си.

Дори това изказване да е породено от изкуствен интелект, със сигурност означава, че в нечии глави се заражда отношение към проблем, който ни следи, причаква и заобикаля с тънката си пелена. Подобно на паяк или на буба, той ще ни слепи с гнойта си и ще притъпи чувството ни за собствени решения и действия.

Всички забелязваме, но малко оценяват тържествената загуба от реален живот, докато се вливаме в редиците на неистинското, ирационалното, заблуждаващото, загробващото. Тук е мястото да се признае и голямата роля на интернет за разумната му употреба, но това трябва да е влак, от който да слезеш на собствената си спирка. Не да обикаляш с надежда да те отведе на по-добро място и далеч от дома и реалността ти. Специфичната и много крехка воля на потребители трябва да бъде затвърдена с дисциплина и преосмисляне на необходимостта от непрестанна зависимост от интернет.

Вярвам в силата на съзнанието, което може да определи правилната динамика на потребление и от там - постигане на човешка реалност, в която да изразяваме състоянията, за които сме създадени. Любов, човечност, съзидание, напредък, преданост... Иначе се превръщаме в онлайн мумии и зомбита, които с ненавист пресичат пешеходните пътеки и се разминават със себеподобни по опашки, спирки, молове и дори в семействата си. А след гробната тишина - само дигитални гробове- това хич не ми звучи като оферта.

Задава се нова книга

Лейди Колин Кембъл в болница

След като падна лошо в собствения си замък Горинг, лейди Колин Кембъл все още е в болница. От там тя прави своите ежедневни репортажи за кралските новини и подготвя новата си книга. Призната като най-автентичен автор по въпросите на аристокрацията и коронованите особи, лейди Колин Кембъл е автор на десетки книги за принцеса Даяна, кралица Елизабет Втора и Хари и Мегън. В болничното легло писателката научи за кончината на участникът от Звездният Биг Брадър на Великобритания Бен Дънкан, който беше и неин приятел. Въпреки че новината я натъжи, тя не направи специален пост в своите социални медии. Това е последната им снимка заедно.

Бляскаво събитие

Кеба и Артур - на бала на одиторите

Югозвездата Кеба ще бъде сред изпълнителите на предстоящият Бал на енергийните одитори в България. Валентина Узунова - председател на камарата на енергийните одитори се е спряла още на попфолк дивата Камелия, Артур Надосян и Сандра Александрова, които ще са солта и пипера на балканското парти, което ще даде нов привкус на събитието. Кеба и Артур Надосян вече имат достатъчно общ репертоар и изпълнителят е записал повечето от последните си песни в студиото на талантливия арменец. Самата Сандра Александрова има разкошен дует с Кеба, който ще бъде представен на събитието. Ще бъдат раздадени и годишните награди на Камарата, с което ще бъдат отличени заслужили имена, свързани с енергийната ефективност в България.

Fashion idol

Райна Кабаиванска

Оперната легенда е безспорният ми фаворит за най-стилна дива в България. Този кадър я показва като здраво стъпила на червения килим на славата, безупречно бляскава и категорично застанала на върха на пиедестала си. До нея, Георги Текев седи солидно и кавалерството му е съизмеримо не само с околната среда, а и с модните качества на Кабаиванска. Приятно е да се види такава двойка, при която приятелството, уважението и професионалните отношения създават бастион на елегантността. И са пример за онези, които са се отказали от добрия вкус в името на други приоритети.