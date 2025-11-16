Инжекции за отслабване - какво получавате срещу парите си за тях

Най-търсените медикаменти, помощ в борбата с диабета и затлъстяването или опасна мода са инжекциите за отслабване, които се използват от здрави хора само с цел да намалят теглото си и да изглеждат като знаменитостите.



Интервю с д-р Красимир Милев:

- Според статистиката само в САЩ 12 милиона души използват инжекции за отслабване. Тази мода, която дойде от страната с най-много хора с наднормено тегло, стигна и до нас. Какво представляват модерните инжекции за отслабване – вече ги има и под формата на таблетки, които станаха толкова популярни предимно в средите на шоубизнеса?

- Философията на пазарната икономика е активно да се налагат стоки и услуги, от които се извлича максимална печалба. В САЩ годишната цена за лечение на пациент без медицинска застраховка с тези нови инжекционни препарати е 13-15 хил. долара. В Европа е по-евтино, но ако лекарството се плаща самостоятелно, пак ще струва няколко хиляди евро на година.

Повечето нови препарати за отслабване са на белтъчна основа и за да проникнат в тялото, където да окажат своето действие, е необходимо да се прилагат инжекционно. Има и форми на таблетки, но с различни дози и по-слаб ефект. Бъдещите подобни лекарства, които ще се появят на пазара в следващите години, вероятно ще се прилагат основно през устата.

Най-честите състояния, при които се изписват инжекциите за отслабване, са затлъстяване и захарен диабет тип 2, поради сходната им патофизиология. Тъй като в развитите региони на света тези проблеми са масово явление, този вид лечение в последно време все повече се налага. Трябва обаче да се знае, че освен, че е скъпо, то не е безобидно и би могло да нанесе сериозни поражения на организма.

- Защо според вас тази „мода“ е опасна?

- Всяко ново лекарство носи известен риск. Въпреки че медикаментите преди да бъдат одобрени за употреба щателно се проучват, данните за тяхното действие се събират с години и десетилетия, през които те се изписват на милиони пациенти. В историята на медицината има немалко случаи на спрени от употреба лекарства заради неотчетени в началото странични действия. Рано е да се прави окончателна равносметка за социалните ефекти и баланса между ползите и вредите от масовото прилагане на инжекциите за отслабване. Това, което се знае в момента е, че предизвикват чести нарушения в работата на храносмилателната система, изразяващи се в гадене и повръщане, особено в началото на лечението. Те може да са придружени от редуване на запек с диария, която да доведе до загуба на минерали. Понякога налице са коремни болки, чувство за подуване и дискомфорт след хранене, които затрудняват нормалното ядене. Червенината, сърбежът и отокът в мястото на инжектирането са обичайно явление. Тези странични действия принуждават част от пациентите да прекъснат лечението още в самото начало.

За съжаление са документирани редки, но тежки нежелани ефекти върху здравето след употребата на инжекции за отслабване. Към тях спадат ниската кръвна захар (хипогликемия), особено ако лечението се комбинира с инсулин или таблетки за диабет. Описани са и случаи на възпаление на панкреаса, ускоряване на пулса и аритмии. Най-тревожните данни са от опити с гризачи, при които тези препарати са довели до появата на медуларен рак на щитовидната жлеза. Засега не е ясно доколко този риск е валиден за хората, но се препоръчва лекарствата да не се изписват на пациенти с роднини, имащи подобни диагнози. Преценката доколко инжекциите за отслабване са ефективни е сложна и поради факта, че множество външни и вътрешни фактори едновременно влияят върху поддържането на теглото.

- Вие постигате по-добри резултати при хората със затлъстяване и наднормено тегло БЕЗ ЛЕКАРСТВА. Но основният въпрос за много хора, след като са отслабнали с лечебно гладуване, е КАК ДА ЗАДЪРЖАТ РЕЗУЛТАТА. Реалистично ли е да очакват да задържат килограмите след един пълен цикъл лечебно гладуване?

- Ясно е, че ако пациентът не промени нищо в начина си на живот, с което да отстрани поне някои от причините за затлъстяването си, никое медицинско или чудодейно средство не би му помогнало, без да го увреди. Моите и тези на колеги впечатления за резултата от инжекционните средства за отслабване показват, че много от пациентите получават слаб или никакъв резултат върху теглото, но при това изпитват неприятните странични действия. Оказва се, че тези, които нямат познания относно здравословното хранене и воля да го спазват, буквално „надяждат“ действието на медикамента. Първа точка от лечението на болния си остава хигиенно-диетичният режим, особено когато заболяването се дължи на системното му нарушаване. Прескачайки този важен етап, всички следващи мерки се оказват напразни или недостатъчни, тъй като не са пряко насочени към причините за проблема.

Нашият опит сочи, че дори при тежки случаи на затлъстяване и захарен диабет тип 2 с лош контрол, правилно проведеният плодово-чаен разтоварителен режим, комбиниран с достатъчно двигателна активност и последван от природосъобразно хранене, може да доведат до пълен обрат в хода на болестта с трайно нормализиране на показателите. Имаме пациенти, които са се разделили с 50 и дори 80 кг от излишното си тегло за по-малко от година! Когато това става по естествен начин, със здравословна нискоенергийна храна, подходящи упражнения и редовно проследяване на ключовите показатели от лекар, не съществува риск за здравето. Напротив, постигат се показатели, недостижими с прием единствено на лекарства.

Хубавите резултати могат да се задържат трайно, ако грешките и вредните навици вече не са част от живота на пациента. Скорошният скандал с постъпилите в болница след прием на добавки за отслабване показва, че не бива да се доверяваме на реклами за добавки със съмнителен произход, обещаващи да ни донесат бърз и сигурен ефект. Можем да излъжем себе си, но не и природата и затова е добре да следваме нейните закони. Резултатът при това ще бъде естествен, подплатен с оптимални физиологични показатели, добра жизненост и самочувствие. Знанията и опитът в здравословното хранене не само подобряват качеството на живот, но и увличат приятелите, близките, носейки им здраве и дълголетие.

Визитка

Д-р Красимир Милев е роден през 1971 г. Завършва медицина през 1996 г. във Варна и решава да продължи развитието си в областта на холистичната медицина. През 1998 г. започва работа в клиниката (тогава Център за лечение с плодове на д-р Емилова). От 2002 г. е главен лекар на клиниката, наблюдавал е и активно участвал в лечението на голяма част от десетките хиляди пациенти, преминали през лечебното заведение. Д-р Милев има докторска степен по алтернативна медицина към университета в Калкута, завършил е курсове по ароматерапия и е член на международното общество по холистична медицина. Автор е на множество публикации на тема природосъобразно хранене и здравословен начин на живот.