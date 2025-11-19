Защо е по-трудно да отслабнете през зимата?

Добра новина, ако се измъчвате от чувство за вина, че ядете прекалено много през зимата. Благодарение на науката, можете да изядете този печен пудинг с карамел без угризения. Според ново проучване, природата е заговорничила срещу вас, с намерението да разшири талията ви, за да ви гарантира оцеляване през зимата, пише The Telegraph.

Изследователи от Калифорнийския университет в Сан Франциско са открили, че протеинът PER2, който помага за регулирането на метаболизма на мазнините и циркадния ритъм, реагира на видовете мазнини по начин, който влияе на поведението.

Защо наистина напълняваме повече през зимата:

По-малко дневна светлина

Когато има по-малко слънчева светлина, мозъкът ни произвежда по-малко серотонин, химикал, който ни помага да се чувстваме спокойни и щастливи. За да повишим нивата на серотонин, започваме да жадуваме за въглехидрати, защото консумацията на въглехидрати помага на друг химикал, триптофан, да достигне мозъка, където се превръща в серотонин.

Михал Мор, експерт по метаболитно здраве, обяснява:

„Студеното време, по-късите дни и промените в химията на мозъка действат заедно, за да направят храните, богати на въглехидрати, особено привлекателни през зимата. Намалената слънчева светлина може леко да промени начина, по който се храним, и това, което ядем. В резултат на това хората са склонни да имат по-голямо желание за храни с по-висока калоричност или богати на въглехидрати. Именно затова „утешителните въглехидрати“ могат наистина да ни утешават през по-тъмните месеци.“

По-ниски температури

Човешкото тяло изразходва много енергия, за да се поддържа топло, когато температурата падне. Тази терморегулация се постига главно чрез изгаряне на глюкоза или мастни запаси. Когато този процес се активира, тялото се стреми да запази и попълни запасите си от гориво.

Дефицит на витамин D

Намаленото слънчево осветление води до по-ниски нива на витамин D, а това е лоша новина за риска от затлъстяване. Витамин D влияе върху инсулиновата чувствителност и метаболизма на глюкозата.

Дефицитът може да доведе до инсулинова резистентност, което води до по-висока кръвна захар и повече натрупване на мазнини. Той влияе и върху лептина и грелина, хормони, които контролират апетита и ситостта.

Като допълнително усложнение, витамин D е мастноразтворим, което означава, че се натрупва в телесните мазнини. Той се задържа в мастната тъкан и е по-малко наличен в кръвния поток, когато хората имат по-висок процент телесни мазнини.

Работете с биологичния си часовник, а не срещу него

Опитайте се да се излагате на естествена светлина рано сутрин, дори 15 минути сутрешно слънце помагат на циркадния ви ритъм да остане в норма, подобрявайки енергията, съня и контрола на апетита. Хранете се по едно и също време, идеално през деня, и избягвайте тежките късни вечерни закуски, когато метаболизмът ви естествено се забавя.

Дори 15 минути сутрешно слънце могат да помогнат за подобряване на циркадния ритъм, като по този начин подобряват енергията и контрола на апетита. Източник: iStockphoto

Дайте предимство на протеините и фибрите

Тези хранителни вещества ви помагат да се чувствате сити по-дълго и стабилизират кръвната захар, което ограничава желанието за въглехидрати. За протеини помислете за яйца, риба, гръцко кисело мляко, леща или сърдечни зеленчукови супи.

Избирайте по-добри въглехидрати, а не се отказвайте от тях

Въглехидратите не са враг, особено през зимата. Избирайте пълнозърнести храни, кореноплодни зеленчуци и бобови култури вместо рафинирани захари. Те все пак ще ви осигурят утеха, но с повече хранителни вещества и по-бавно освобождаваща се енергия.