Eleventy пренаписва правилата за стилно пътуване с колекция Есен/Зима 2025/2026

Топли земни цветове, флуидни силуети и премиум естествени материи залягат във философията за тих лукс на устойчивия бранд от Милано

Премиум материи за максимален комфорт и елегантен силует без възраст залягат в ДНК-то на колекция Есен/Зима 2025/2026 на Eleventy. Освен органичен памук, кашмир и мохер, в изработката на дрехите е използвана и изключително ценната вълна от як, която създава безпрецедентно усещане за лекота и топлина. Устойчивият бранд от Милано, чиято философия за тих лукс споделят знаменитости като Мат Деймън и Новак Джокович, представи избрани модели в шоурума на Max Sport (бул. „България” 81) в София.

„Колекцията комбинира вечната италианска елегантност с практичността, така необходима в съвременния забързан начин на живот. Неин фокус са активните пътешественици, които непрекъснато усъвършенстват умението си да живеят интересно и с мисъл за природата. Зад изработката на дрехите стои сериозен обем от ръчен труд и отдаденост към детайла. Кройките съчетават спортен шик и класа, които ви представят като най-добрата ви версия във всеки един момент и повод.”, коментираха представителите на Eleventy в България.

Доминиращ цвят е традиционният за Eleventy – бялото, с нюанси на бордо, кафяво и топли земни тонове. Джинси от плюш, панталони с флуидни силуети и пуловери, до които допира е като топла прегръдка, са фокус при жените. Безшевни якета от велур и кожа, двулицеви капитонирани елеци и сака в комбинация с биб и качулка са сред акцентите при мъжете.

Аристократичният дух на градския човек на Eleventy бе допълнен и от представяне на съвършената кола, с която да се движи към победите си – Audi Q3. Бестселър в премиум компактния сегмент вече повече от десет години, третото поколение на фантастичния SUV е желан дигитален спътник в ежедневието и гарантира първокласно изживяване, комфорт и безопасност както за водача, така и за останалите участници в движението. Освен на ревюто на Eleventy, Audi Q3 вече дефилира и в дилърската мрежа на марката, готов за тестови шофирания.

Eleventy гради своята връзка с българската публика от 2021 г. с откриването на първата си шопинг локация в хотел „Кемпински Гранд Арена Банско”. Любопитен е фактът, че Eleventy има специално отношение към страната ни много преди да стартира продажби на родна територия. Първият професионален модел, нает за промотиране на бранда, е Мариан Кюрпанов, който към днешна дата е сред най-успешните имена в глобалната модна индустрия.