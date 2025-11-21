30 красавици в битка за короната „Мис България“, утре избират победителката

Световноизвестният диетолог Енджи Касабие следи за здравословния режим преди конкурса

За първи път в историята на конкурса 30 претендентки за короната ще се изправят една срещу друга в „Мис България“ – брой, който сам по себе си подсказва мащаба на предстоящото зрелище. Големият финал ще бъде във Военния клуб на 22 ноември и обещава повече блясък, конкуренция и драматизъм от всякога.

След две издания, които промениха представите за национален конкурс за красота, „Мис България“ се завръща с нова амбиция – да завладее социалните мрежи. Директорът Гаел Бонел Санчес, визионерът зад новото лице на конкурса, превърна формата в зрелищно събитие с международен размах. Под негово ръководство традиционният конкурс се трансформира в модерна, визуално впечатляваща платформа, която тази година окончателно преминава от телевизионния екран към дигиталната сцена.

Идеята на Санчес е победителките да представят регионите си през цялата година – чрез местните традиции, култура и дух. „Публиката ще опознае страната през очите на тези вдъхновяващи млади жени“, допълва продуцентът.

Церемонията във Военния клуб ще бъде водена от „Мис София 2024“ Валентина Миланова, а новата „Мис България“ ще поеме ролята на национален посланик за следващите 12 месеца – от благотворителни инициативи до участие в международни форуми.

Кандидатките вече се подготвят усилено в „Гранд хотел Банско“- по време на подготовката им бяха проведени професионални уъркшопи, фотосесии, стайлинг, сценична подготовка и индивидуални обучения. Здравословният режим и перфектната форма на момичетата бяха поверени на Енджи Касабие, която заедно със своя специален гост – Рабих Ел Зейн, Мистър Ливан и Mister International, работи с претендентките върху дисциплината, увереността и цялостната им публична визия.

Престижно международно жури

Международно жури от лидери в киното, модата, телевизията и лайфстайла:

Шимон Сабах - легенда в световното кино, бивш генерален директор на Nu Boyana Film Studios, с над 500 филмови продукции в кариерата си; Елена Кристиано - едно от най-ярките имена в коафьорството и стилинга в България, лице на професионализма в конкурса;

Franco Gobbi - световноизвестен коафьор и международен моден авторитет; Асдис Ран - исландска модна и телевизионна звезда, инфлуенсър и вдъхновение за хиляди жени;

Стоян Радичев - топ български дизайнер, автор на официалните визии и двата кръга от конкурса; Рабих Ел Зейн - Мистър Ливан, Mister International и международен модел със силно влияние. Част от екипа на Енджи Касабие, той впечатлява с харизма, житейска дисциплина и световен опит. В журито носи перспектива за сценично присъствие, увереност и глобална конкурентоспособност; Атанас Лазаров - основател на глобалния 4K сателитен канал Destinations TV, PR експерт с над 20 години опит и мрежа в 150+ държави; Ирина Папазова - лицензиант на конкурса „Мис България“ и водеща фигура в българските конкурси за красота; Гаел Бонел Санчес - бивш директор „Маркетинг“ на Nu Boyana, продуцент на „Мис България“ и основател на Hollywood Influence – компанията, която подготвя първия филм с кадри от ръба на Космоса и Силвен Боне - френски предприемач, инвеститор и съосновател на Eat For Good – група с над 1 млрд. продадени хранения по света. Официален бижутер на конкурса е ASSOS Diamonds – премиум бранд за уникални бижута от 18-каратово злато и диаманти. Те осигуряват блестящите корони за победителките.

„Мис България е уважение към женската сила, интелект и послание. За мен е чест да бъда част от жури, което стои зад истинските стойности – класа, дисциплина, елегантност и характер, каза Атанас Лазаров – основател на Destinations TV.

„Конкурсът се доближава до световните стандарти – международно жури, висок професионализъм и участнички с огромен потенциал. България може да излъчи кралица, която да впечатли глобалната сцена.“, добавя Гаел Бонел Санчес.