Светът е на прага на ядрен апокалипсис

Въоръжени конфликти за плодородна почва и прясна вода са неизбежни

Слънцето ще се разшири и ще погълне Земята

Почти всяка година се появяват новини за предстояща глобална заплаха застрашаваща планетата или човечеството. Най-широко отразеният апокалипсис е от 2012 г., когато пророчествата на маите така и не се сбъдват. Научната общност също продължава да настоява за важността на по-класически проблеми, като замърсяването на околната среда. В резултат на това темата за края на света се размива и не се приема сериозно. От друга страна, животът на планетата един ден ще стане невъзможен, но това не означава, че ние като вид ще оцелеем, за да видим събития в толкова далечно бъдеще.

Земята се появява преди 4,54 милиарда години, а животът възниква 300 милиона години по-късно. През този дълъг период от време нашата планета преживява няколко глобални измирания.

Изглежда, че Земята регулира собствените си условия перфектно и това състояние на нещата ще продължи вечно. Но след още един милиард години ще настъпи апокалипсисът. Слънчевата радиация ще изпари атмосферата. Целият кислород ще изгори или ще бъде изхвърлен в космоса. Малкото оцелели организми ще живеят още известно време, но след това Слънцето ще се разшири толкова много, че буквално ще погълне планетата. Това ще бъде последният етап от живота, след който Земята ще се превърне в безплодна скала.

Страшния съд

Перспективата за края на света след милиард години не ни плаши. Тя дори не се възприема като реалност. Това е твърде далечно бъдеще. Но през 1947 г. общност от ядрени учени създава така наречения “Часовник на Страшния съд”. Стрелките му се движат в зависимост от глобалната ситуация. Когато удари полунощ, ще започне ядрен апокалипсис. Шестдесет години по-късно същото ниво на заплаха е определено за глобалното изменение на климата. Основната опасност идва от покачването на морското равнище, което ще причини непоправими щети на крайбрежните градове и инфраструктура и ще провокира нови въоръжени конфликти за плодородна почва и прясна вода.

Към 2025 г. стрелките са замръзнали в 23:58:30. Това е най-близкото доближаване на Часовника на Страшния съд до края на света. Ситуацията сега е по-опасна, отколкото по време на Кубинската ракетна криза.

Изменение на климата

Климатът на Земята винаги се е променял, но може би човешката цивилизация ще се превърне в бариера пред саморегулацията на планетата. Ние влияем на околната среда още от Неолитната революция, когато нашите далечни предци възприемат заседнал начин на живот и започват да обработват почвата. Оттогава постигаме значителен напредък. Много животински и растителни видове изчезват напълно, докато други се модифицират.

Хората променят ландшафта, горят изкопаеми горива и консумират стоки и удобства прекомерно.

След един милиард години целият кислород ще изгори или ще бъде изхвърлен в космоса.

Достигаме върха на нашата безгрижност през 19 век, когато Индустриалната революция залива света. Тогава изглежда, че хората владеят вече всички стихии и самата природа. Реките са обърнати, построени са колосални язовири, а комините на фабриките се извисяват над градовете. Днес човешкият фактор в изменението на климата е неоспорим. Нищо обаче не напредва отвъд изявленията, изключителната загриженост и безкрайните планове. Нито една развита страна не е готова да жертва част от икономиката си и да намали вредните емисии.

Според НАСА, нивата на въглероден диоксид в атмосферата са се увеличили с 25% между 1958 и 2023 г. Администрацията за океански и атмосферни изследвания съобщава, че средната температура се е увеличила с 1,5 градуса по Целзий за един век. Може да изглежда неубедително, но това е достатъчно, за да намали арктическия морски лед с 12%. Затоплянето на Земята се ускорява и в един момент ще започне верижна реакция и едно екологично бедствие ще предизвика следващо. ООН предупреждава за опасността от суша и недостиг на питейна вода. Цели региони могат да станат необитаеми, което несъмнено ще предизвика мащабна имиграция. На свой ред десетки милиони екологични бежанци ще окажат тежко бреме върху икономиката на всяка държава. Местното недоволство рискува да ескалира в междуетнически конфликти.

Технологично въздействие

Някои учени прогнозират, че в рамките на следващите 100 години човечеството ще се превърне в цивилизация от тип Кардашев I. На този етап от развитието ще използваме всички налични енергийни източници на планетата, включително енергията на земното ядро. До 26-ти век хората трябва да преминат към чисти и възобновяеми енергийни технологии. В противен случай Земята ще стане необитаема. Политическите и финансовите елити обаче могат да забавят този процес или да го спрат напълно. В земната кора все още има много въглища, петрол и газ, които трябва да бъдат продадени.

Хората се доближават до въпроса за трансхуманизма, който се трансформира от нещо теоретично в реалност. Най-простото и безобидното - добавената реалност - ще стане естествено за следващото поколение. Много корпорации разработват импланти за подобряване на мозъчните функции и търсят начини за радикално удължаване на живота, включително чрез сливането на хората с изкуствен интелект. Невъзможно е да се предвиди до какво ще доведе всичко това, но е вероятно хората просто да се превърнат в различен вид. Ще се счита ли това за изчезване на човечеството или трябва да се възприема като еволюция?