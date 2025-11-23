Романтичен билборд трогна бургазлии

Въпреки, че Коледа и Свети Валентин са още далеч, бургазлия публично обяви любовта си с романтичен билборд. Той изненада любимата си, с нетрадиционно обяснение. Подобно нещо се случва за пръв път в морския град, затова романтичният жест бързо стана вирусен. Всички впечатлени го снимат и споделят в социалните мрежи.

Билбордът е край един от най- оживените булеварди.

Върху него е изписано името на жената и послание от бургазлията - че я обича.

Нестандартният любовен жест повищши настроението на всички минувачи- пешеходци и тези с автомобили през уикенда, който и без друго през повечето време бе като пролетен - с много слънце и високи температури, и накрая с топъл дъжд.