Смешна присъда за лекаря, „убил“ Матю Пери

Лекарят на актьора Матю Пери, който почина от свръхдоза наркотици през 2023 г., е осъден на две години и половина затвор за незаконно снабдяване на звездата с анестетици.

Пери почина от свръхдоза кетамин, мощно успокоително, предписано му от д-р Салвадор Пласенсия.

Лекарят се призна за виновен във федералния съд през юли тази година по 4 обвинения за незаконно разпространение на анестетици с рецепта. Ако не се беше признал за виновен и делото беше продължило, можеше да бъде осъден на максимална присъда от 40 години затвор.

Матю е използвал легално кетамин за лечение на депресия, но когато неговият лекар не му е дал желаните количества, той се е обърнал към Пласенсия, който призна, че му е доставял нелегално и е знаел, че Пери е наркоман.