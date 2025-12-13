В ложата на Лорда: Звездите ни - под ножа на фотошопа

Временно самочувствие за временно онлайн възхищение

Времето на пластичните хирурзи изтича или вече е изтекло. Най-новата пластична хирургия е на почти всеки смартфон и се нарича Photoshop. Не да кажеш, обикновен, софийски шоп, а фотошоп. Подведени от световните тенденции, от суета или от глупост, българските знаменитости /и не само жени/, се отдават на тази страст в нечувана дълбочина.

Онази певица, както я наричам от уважение към кариерата и сценичният и катилизъм, е най-яркият пример за порочно използване на тази услуга. Понеже обществото прецизно следи възрастта и промените в нея, не приема за правдоподобно да изглеждаш като манга герой на всичките и онлайн изявления. И като Богиня за една част от обществото, което отрича да я приеме за старицата, която е, боготвори всяка нейна естетична глупост.

Обливането с фотошоп е толкова недостойно, а липсата на границите го правят наистина пошло. Защото все има хора, които живеят на 35 метра от нея и се случва да видят каква е реалността. Имам приятелка от попфолка, която познавам от времето преди първата й пластична операция. Защото именно аз я заведох на пластичен хирург, за да прикрие някои белези и несъвършенства.

Преминала през това, за което не я коря, на днешните си 55 години, тя се префотошопира в неподходящ за натюрела и транс. Транс, който изненадва дори близките й.

Феновете те срещат по улицата и се питат къде са онези изпънати бузи и двуметрови крака, показани във Фейсбук. Отчайващото е когато подрастващи ползват услугата, за да изглежда по- млади... Колко по-млади? Онзи ден моя почитателка се снима с мен, а телефонът и бе настроен така, че тя приличаше на абитуриентка, а аз почти повърнах от нереалната си външност.

И така, "Продължаваме подмяната" е „партията“ на безпартийните участници в сектата на фалшивата красота и свежест. Временно самочувствие за временно онлайн възхищение. Защото улицата изрича всичко в лицето на Измамата. А дори най-пристрастената публика не прощава измамата и подмяната. Тази, същата измяна, която намираме в пълния плейбек и за който публиката плаща понякога баснословни цени.

Не е е ли най-добре звездите да си седят вкъщи, да готвят и да записват по някоя песен, а вместо тях на сцената да се явява холограмата им... Защо ли имам чувството, че скоро и това ще ни бъде поднесено на сценичната тепсия. А в това време реалните тела на прочутите ще правят лютеница пред блока или сладка от диви ягоди за зимата. Ако дотогава не измислят нови вариации за подмяна на самоличността. Пускаш пет евроцента в касичката на Вселената и се подмладяваш.



Звезден рожден ден

Пассия с гръцки подарък за Володя

Бизнесдамата Данаила Пассия вече втори път прекарва време с Володя Стоянов в рамките на месец. Първият път - по време на трибюта за Пинк Флойд в НДК, след това на партито за неговия рожден ден. Известният изпълнител, композитор и текстописец навърши 65 години и бе щастлив да е заобиколен от приятели, роднини и колеги. Данаила връчи своя подарък, закупен преди няколко дни от Гърция, където живее частично. Пассия сподели през сълзи на юбиляра, за своето току-що починало куче, чиито страдания започнаха преди месеци в Лондон.

Музикална сцена

Йордан Марков впечатлява Казахстан

Преди 15 години съдбата отвежда певеца Йордан Марков в старата столица на Казахстан – Алмати. Град, в който семейните и културните ценности са в основата на живота, а хората даряват топлина, която трудно се забравя. Тогава участва в престижният певчески конкурс „Бозторгай“ и си тръгва с най-голямата награда – Гран при. Сега Йордан отново посещава Алмати, този път по повод тържественото честване на 75-ия рожден ден на Карла Абдикаримова – човекът, който организира културния живот и всички значими събития в Казахстан. Събитието се проведе на сцената на Националната Филхармония на Казахстан, на което специални гости бяха също кмета на Алмати и министъра на Културата на Казахстан. Там Марков се срещна с невероятни колеги, които днес са сред най-големите имена на музикалната сцена в руските републики.

Fashion idol

Меди

Безупречен е думата, която описва най-грандиозната попфолк звезда в момента. Меди, дали защото е зодия Близнаци или поради добър стилист в екипа си, е вероятно единственият мъж- изпълнител /дори извън своя бранш/, който с такава отдаденост се грижи за сценичния си вид. Да обобщя нещата - този смокинг, тази интерпретация на висшият протоколен вкус е завладяваща. Браво, Меди и дерзай!