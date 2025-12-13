Калин спечели сърцата на зрителите

Ще възстановява Ботева пътека в Балкана

Калин Христов остана втори на финала на “Игри на волята”, но за повечето зрители, а и за самите участници той е истинският победител в риалитито, който се състезаваше честно и мъжки. За разлика от останалите на арената той призна, че не е запознат с предишните сезони на игрите, защото не гледа телевизия и няма телевизор. Страстите в социалните мрежи дотолкова се нагорещиха, че мнозина заявиха, че нещата са нагласени, разочаровани са и повече няма да гледат предаването.

Самият Калин призна в студиото на “Събуди се” по Нова тв, че не е очаквал такава голяма любов от зрителите. Той благодари за подкрепата, която му действа много зареждащо, и призова симпатизантите си да се присъединят към кампанията, която са подели заедно с баща му Христо - със средства по обявена от тях банкова сметка или с физически труд. Целта им е да възстановят екопътека близо до Лакатник в Искърското дефиле, която има историческа стойност - по нея са минали и са загинали трима Ботеви четници след трагичната гибел на войводата на вр. Вола през 1876 г. Маршрутът тръгва от с. Оплетня, минава през Русинов дял и стига до вр. Вола. Целта е пътеката да бъде разчистена, обезопасена, да се направи нова маркировка, да се обособят кътове за почивка, да се подновят информационните табелите и паметните плочи. Проектът е на сдружение “Клуб Еделвайс”, в което членуват Калин и баща му.

Фенове на Калин започнаха да събират дарения и дори си поставиха за цел да стигнат до 100 хиляди лева - толкова, колкото той можеше да вземе, ако беше спечелил “Игри на волята”. А Калин обеща да направи отчет на всяко дарение и да публикува всичко свършено. Радва се и от готовността на напълно непознати хора да дойдат да помагат на място като доброволци.

Калин е на 26 години, от София. Занимава се с 3D визуализация и анимация, което предполага дълги часове работа на компютър. Той обаче е решил, че няма да прекарва повече от 5-6 часа на ден пред екрана, защото има много по-интересни неща за вършене. Извън професията си обладава приключенски дух и се хвърля в екстремни спортове - скално катерене, диво каране на ски, рафтинг в буйни води, алпинизъм, спелеология, даже катерене по необезопасени стълбове - всичко, покачващо адреналина. Живял е известно време в пещера, заради което се шегува, че могат да го наричат Човека прилеп. Най-дълбокото място, до което е стигал, са 1200 м под земята, 16 часа непрекъснато лазене, катерене - не можеш да спреш, защото ще измръзнеш. Човек без подготовка не би могъл да оцелее в такива условия.

Не само Калин - цялото му семейство са приключенци. Родителите му са основатели на един от големите центрове по приключенски туризъм и продължават да се занимават с това.