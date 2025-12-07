Албена и Павел в Хималаите: три пъти за късмет!

100 километра нагоре в Хималаите до базовия лагер на Анапурна или 15 000 стъпала по “непалско равно” изминаха тази есен двамата “тийнейджъри” на по 69 години

Не познавам също друго семейство, което толкова силно да въплъщава думата ЗАЕДНО. И чиято фамилия толкова да отговаря на характера им. Благеви: благи, деликатни, слънчеви хора.

Кои са Албена и Павел? През 90-те емигрират в САЩ с двете си малки дъщери. Албена, инженер-химик, намира работа в голяма химична корпорация. Павел, с различно висше образование, в САЩ завършва химия, за да работи в същата компания. След повече от 30 години усилена работа в тази корпорация, след няколко патента и награди, двамата се пенсионират и се преместват в Юта, за да бъдат близо до тримата си внуци.

Но истинската промяна идва през 2019 г. - тогава се връщат в България и заради здравословни проблеми на Павел търсят помощ в клиниката на д-р Емилова. Историята на тяхното гладуване е разказана в книгата “Гладната революция на д-р Емилова”. Само един факт: в клиниката Павел постъпва с малък компресор за подпомагане на дишането през нощта, защото страда от сънна апнея, а през деня трудно изкачва стъпала. Само една година по-късно Павел, след две дълги гладувания и приемане на почти 100 процента вегански режим, вече не пътува с тази машинка, а заедно с Албена изкачват връх Олимпус и Грандьор в скалистите планини в Юта, САЩ. А в следващите години са наистина неудържими! Ето накратко:

* 2021 изкачват вр. Мусала, Мальовица, Ботев, а по-късно и най-високия връх на Килиманджаро в Танзания - Ухуру. Скачат с парашут от 4200 м.



* 2022 изминават пеша поклоническия маршрут Камино - около 800 км.

* 2023 минават Ком-Емине - 650 км. Качват се до базовия лагер на Еверест - 5364 м!

* 2024 качват Кончето в Пирин и връх Митикас на гръцката планина Олимп. Правят обиколката на Анапурна и Торонг Ла проход - на 5416 метра!

* 2025 Обиколка на 5-те национални парка в Юта, Вермилионски Скали, Антилопа Каньон - Аризона.

И през есента на тази година, месец преди да навършат 69 години, двамата за трети път отидоха в Хималаите на трекинг - качиха се до базовия лагер на Анапурна, 100 км пеша нагоре, с 15 000 стъпала и 4100 м надморска височина! Малко по-бавно от останалата група, защото Павел имал болки в тазобедрената става, но не са се отказали!

На базовия лагер - Анапурна. Снимки: личен архив

Накратко от Албена и Павел:

“Маршрутът е само 100 км нагоре. Но понякога, за да стигнеш определена точка, трябва да се качиш нагоре, а после да слезеш надолу почти до мястото, от което си тръгнал. Изминахме общо 15 000 стъпала, направени от местните хора! Само първия ден - 3000. Там, където нямаше стъпала, имаше камъни, преплетени с корени. Често се срещахме с маймуни, беше забавно. Спяхме в tea houses - туристически къщички по пътя, ставахме в 5, ходехме по 5 часа, след това - обяд и още два-три часа ходене. Най-дългите преходи са по 7 часа. Имахме извинение изобщо да не тръгнем към Хималаите. Полетът на фаталната дата 13-ти не ни спря, защото ние на 13-ти се оженихме. Живеехме на номер 13, парцел 13-ти. Но решихме да тръгнем, в най-лошия случай щяхме да извикаме хеликоптер.

На нос Емине в края на маршрута.

Храната беше вегетарианска, на основата на ориз и леща, вкусна и приготвяна на момента, а нашият водач допълнително ни даваше домати и ябълки. Преди да тръгнем правихме 20-дневно гладуване с 10 дни захранване. А по принцип се храним вегански. Хималаите наистина са изумителни, истинска магия. Харесваме Катманду въпреки бедността, шума и хаоса, все пак 4-милионен град е. Тук ядохме най-вкусната пица и пихме най-хубавото кафе, в ресторанта на една италианка, която дошла на екскурзия, но останала. Споделяхме маршрута с наши приятели българи от Минесота, с които се познаваме от десетилетия. Последния ден пристигнахме обратно в Катманду точно по времето на фестивала на светлината Дивали. Красиво, цветно, пищно, но ние след 9 часа ходене надолу не се включихме в танците. Слушахме само музиката.”

А сега накъде, Албена и Павел? “Приятелите ни се чудят защо предпочитаме трудните преходи в планината пред това да се излежаваме на плажа. И ние уж планирахме да се излежаваме, но нещо все ни дърпа нагоре. И не изключваме възможността пак да отидем до Хималаите.”

Цитат на седмицата:

Джеймс Бари, писател, авторът на “Питър Пан”

„Ако имаш любов, не се нуждаеш от нищо друго. Ако нямаш, няма значение какво друго имаш.“