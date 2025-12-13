Ужасна съдба ще сполети Русия ако „изритат“ Ленин от мавзолея

Монах Йоан предрича китайско нашествие и катаклизми

В сърцето на Москва лежи мъртвец, чието нетленно тяло все още е мълчалив участник в политиката

Почти век е минал от смъртта на Ленин, а той все още почива в Мавзолея. Социализмът вече не се гради, Съветският съюз отдавна го няма, но балсамираният лидер продължава да лежи там и кой знае колко дълго ще остане. Защо не го погребат по православни обреди? Може би заради пророчеството на монах Йоан?

Експеримент, който не е правен никъде по света от времето на египетските фараони, се случва в Съветския съюз случайно. Искат да погребат Ленин по християнски обреди и никой не планира да изложат тялото му на публично място. Но нещата стават по друг начин.

Много хора пътуват от цялата страна, за да се сбогуват с лидера. Церемонията продължава по-дълго от планираното. В резултат на това в аортата му инжектират спирт, глицерин и формалдехид. Желаещите да го изпратят на вечния му път са толкова много, че погребението е отложено за още един месец, въпреки противопоставянето на Надежда Крупская.

Месец по-късно процедурата по запазване на тялото е повторена. Учените го поставят в разтвор, чийто състав се пази в тайна. Така Ленин лежи още известно време във временния павилион. А хората продължават да пристигат.

До 1930 г. е построен постоянен мавзолей от червен камък. Учените измислят начин да съхранят покойника за още 50 години. Под мавзолея е създадена лаборатория, където вожда се спуска и балсамира на всеки 7 години. Носят се слухове, че в държавата се случват различни катаклизми, когато се премахва някоя разрушена част от тялото. Ето защо мнозина се опасяват, че нещо ужасно ще сполети страната, ако лидерът на революцията бъде “изритан” от мавзолея.

Въпросът за погребението на Ленин се повдига многократно в Русия. През 2017 г. Либерално-демократическата партия дори внася в Думата законопроект, призоваващ за погребение на вожда. Комунистите смятат това за провокация, а “Единна Русия” заявява, че подобен акт ще доведе до разкол в обществото. Но през 2020 г. Съюзът на архитектите провежда конкурс, за да определи как да се използва Мавзолеят, след като тялото на Ленин бъде погребано. Вълна от негативни коментари обаче залива страната и конкурсът е закрит.

Зловещо пророчеството

Говори се, че монах Йоан живее в църквата “Свети Николай Чудотворец” в село Николское в Ярославска област. Пророчеството му е записано от един от неговите енориаши.

“През април, когато изнесат плешивия от Мавзолея, Москва ще потъне в солените води и малко ще остане. Грешниците ще плуват в солените води дълго време, но няма да има кой да ги спаси. Те ще загинат. Астраханската, Воронежската и Ленинградската области ще бъдат наводнени. Град Жуковски ще бъде частично разрушен.”

След това монахът говори за ужасните бедствия и неуспех на реколтата, които ще сполетят Русия. Той предсказва китайско нашествие и бързото му настъпление чак до Уралските планини. Но всичко ще бъде възстановено, когато дойде царят, който ще обедини славяните.

Може би именно заради това пророчество в самото сърце на Русия лежи мъртвец, който управлява живите. Не буквално, разбира се. Но неговото нетленно тяло е най-странният и мълчалив участник в голямата политика. Някои го виждат като реликва, други като проклятие. Защо завещанието на Ленин е игнорирано, а самият той е превърнат в музеен експонат?

Конспиративни теории

Има не малко конспиративни теории свързани с Ленин. Най-мрачната версия твърди, че болшевишките окултисти, умишлено създават “вампир”. Формата на Мавзолея - пресечена пирамида (зикурат) - действа като антена, източваща жизнената енергия от хората и предаваща я на управляващия елит. По тази логика, докато Владимир Илич е в Мавзолея, системата остава непоклатима. За привържениците на тази теория парадите на Червения площад не са празник, а масов окултен ритуал за подхранване на кремълското “зомби”.”

Ами ако не Ленин лежи в Мавзолея? Популярна теория твърди, че тялото се е разложило отдавна и е заменено с перфектно восъчно копие. А истинският вожд тайно е погребан някъде. Или... мозъкът му все още се изучава в секретна лаборатория като част от проекта “Безсмъртие”, за който дори Кремъл не знае.

Мнозина обръщат внимание на архитектурата. Мавзолеят е класическа масонска пирамида. Като го издигат на мястото на разрушени църкви, болшевишките масони слагат “печат” върху свещеното сърце на Русия, поставяйки го под свое влияние. За вярващите това място е символ на богоборчество и сатанизъм.

Защо властите се страхуват да погребат Владимир Илич? Причината едва ли е мистицизмът. Самият Ленин настоява да бъде погребан до майка си в Санкт Петербург. Роднините му са против балсамирането. Но държавата решава друго през 1924 г., превръщайки частно лице в държавна собственост. Изпълнението на волята му сега би означавало да се признае, че от 70 години руснаците вървят по грешен път. Защото той отдавна е престанал да бъде човек и се е превърнал в идеологически артефакт, тежест върху плещите на историята, от която не може да се отърси.