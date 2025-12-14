Победителят Мирослав взел гаджето в Канада

Предложил брак на Десимира на 15-ата годишнина от връзката им

С жена му прекарали медения си месец в кемпер



Харесван или не, Мирослав Великов - Миро, е победителят в седмия сезон на “Игри на волята”, който грабна наградата от 100 хиляди лева. По негов адрес в социалните мрежи се изля огромен хейт, но той е доволен от играта си, от битките си, от факта, че един нормален човек може да спечели такова тежко състезание, в което е важна не само физическата подготовка, а и психическата устойчивост.

“Всичко в моя живот съм постигнал с много труд - казва Миро. - Ако вярваш в мечтите си, можеш да постигнеш всичко.” Той се чувства донякъде неразбран от зрителите, което обяснява с характера си - по-спокоен, обран, избягващ конфликти. Но вярва, че всичко негативно към него е само онлайн. В реалния живот има подкрепата на семейството и приятелите си, особено на съпругата си Десимира, която го поощрила да участва в игрите, да изживее мечтата си, въпреки че вече била бременна и знаела, че три месеца той ще бъде далече - на Дуранкулашкия бряг. Всъщност Миро смята раждането на дъщеричката си броени дни след края на снимките на шоуто за най-голямата си победа тази година.

С Десимира са заедно от деца. И двамата са от Велико Търново. Когато е на 16 години, Миро заминава с родителите си в Канада, но продължават да си пишат по интернет, докато той решава, че трябва да си дойде в България, за да изяснят отношенията си. След няколко месеца заявява на родителите си, че няма да се върне в Канада без нея. Задвижват документите є и тя заминава при него. В Канада живеят 14 години, там завършват образованието си. Оттам идва прякорът, с който наричаха Мирослав в игрите - “Канадският вълк”.

Връщат се и се установяват в България през 2021 г. не само заради ковид пандемията, а и заради бизнес възможност, която Миро получава. Харесва му да живее в град като Велико Търново, тук са приятелите му, може да практикува хобито си - скално и ледено катерене - по замръзнали водопади. Той е сертифициран планински водач и се занимава с организиране на пътешествия. И понеже обича екстремните преживявания, предлага брак на Десимира нависоко - на Белоградчишките скали.

Това става на 15-годишнината от връзката им. Година по-късно правят малка сватба в тесен кръг и заминават на меден месец с кемпер в Турция - по негова идея. Той е от типа хора, които могат да обиколят няколко държави само с една раница на гърба. Съпругата му не била много съгласна да пътува така, вместо да ползва лукса на някой хотел, но толкова є харесала свободата да спират където и когато си поискат, че дори предложила да си купят техен кемпер. Засега плановете им се отлагат, защото двамата усвояват тънкостите на родителството. Коледните празници смятат да прекарат вкъщи, семейно, с бебето.