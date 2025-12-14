Истории от бележника на д-р Емилова: Бисерка и нейната „Дестинация Хармония“

Лечебното гладуване е част от една дълбока духовна промяна, път към красивото, към хармоничното в човешкия живот, смята тази забележителна жена

Животът на тази необикновена жена е достоен за роман. Преди 34 години, само на 29, Бисерка тръгва на път за Америка, но остава във Франция.

Ница, Бретан, Франция

Омъжва се за французин и заживява в Ница. “След 6 месеца брак се записах в Парижкия факултет по фармация, без да съм учила френски език с учител, а сама. Държах 12 изпита заедно с другите кандидати по време на първата учебна конкурсна година. Класирах се още от първи път и заради това признаха 3 години от моята българска диплома. Така “скочих” направо в 5-ти курс, а след 6-ти направих докторат и специализация по клинична фармация.

1996 г. беше паметна за мен - получих диплома и месеци след това се разведох и останах сама. Работих 7 години в различни болници, преди да намеря своето място в Бретан като управител на болнична аптека в голяма болница. Там работих 20 години. Общо 33 години живях във Франция. Но още докато работех там, на своята 60-та годишнина реших, че ще се върна в България.”

Силна личност, с неспокоен и вечно търсещ ум, жена с кураж да експериментира и да скочи в неизвестното, Бисерка отдавна, още в най-активните си години като магистър фармацевт във Франция си задава въпроси, които все повече я отдалечават от фармацията и вярата є в силата на лекарствата. Там преди 10 години тя променя храненето си и става вегетарианка, а преди 3 години - веган. Още във Франция се запознава с йога, рейки, медитация, хомеопатия и други алтернативни практики, в които търси отговорите на своите въпроси или убежище от стреса в работата си, особено в тежкия “болничен” период. Гладувала е сама по метода на Лидия Ковачева преди години, но друго е да черпи от извора: да види как се прилага модерният, усъвършенстван метод на лечебното гладуване, приспособен за хора, които живеят в огромния стрес на конкурентната среда. Както и да черпи от знанията на д-р Емилова и нейния удивителен екип от лекари. Затова през септември 2024 г. Бисерка идва при нея за 20-дневно гладуване.

Варна, при д-р Емилова

В клиниката идва с високо кръвно налягане, което може да контролира само с лекарства. Д-р Емилова я съветва да направи 10 дни на плодове и 10 захранване, защото е доста слаба, а и защото е убедена, че високото є кръвно налягане ще се регулира само, без медикаментите, които взема. Така и става. Бисерка комбинира плодолечението в клиниката с йога, със сеанси при психотерапевта д-р Овчарова и с пълни изследвания, които показват, че кръвоносните є съдове са чисти, а високото кръвно вероятно се дължи на стреса в живота є. В нея вече е узряло решението да го промени изцяло и да се установи в България.

Поморие, мечтаната дестинация

Така Бисерка започна живота си отново. Защо в Поморие, след като е от Русе? “Исках да живея в малък град и близо до морето. След като избрах Поморие и купих там жилище, изведнъж се сетих, че моята майка ме е заченала точно в този град, лекувайки се с кални бани след като лекарят є казал, че не може да има дете...”

Докато устройва житието и битието си в това очарователно морско градче, тя прави едно дълго гладуване от 20 дни, вече въоръжена със знанията от лекциите на д-р Емилова. “Правила съм и режими на вода, и на бульони, и сух режим - без вода и храна, но смятам, че омекотеното гладуване с плодове и чай е най-подходящият метод за активни хора, които работят усилено. Благодарна съм на болката, която ме доведе при д-р Емилова, на нея и целия екип, които са част от моята голяма промяна.

А новото начало за Бисерка се нарича “Дестинация Хармония” - така е нарекла своето студио за йога, семинари, курсове и практики в Поморие. “Дестинация Хармония” е място за хора, които търсят духовно израстване - казва Бисерка. - Освен йога, медитация, музикотерапия, дихателни практики, ще правя срещи и дискусии на езотерични теми, например в областта на нумерологията и астрологията. Много залагам и на известната йогийска практика, наречена випасана - мълчанието за дълъг период от време. Ще правим еднодневни мълчаливи походи по Черноморието и в магичната Странджа планина. Ще се събираме и за кулинарни курсове - вече направихме един на тема ферментирали храни. Аз съм посещавала подобни курсове във Франция и при д-р Емилова.”

Така тази прекрасна жена промени не само своя живот, но и енергията на една малка, но силна женска общност в един малък, но толкова красив град като Поморие. Да живееш в хармония, означава да се стремиш към красивото. Бисерка се връща и към рисуването, и към музикотерапията, която е практикувала, спортува, плува, върви напред през живота си с любопитните си живи очи с цвят на море, с прекрасната си усмивка и обезоръжаващия си оптимизъм, с куража си да застане зад всеки свой избор и да търси нови и нови предизвикателства. Ето къде можете да я намерите: destinationharmonie.net

Д-р Емилова завършва медицина през 1969 г. и придобива специалности по вътрешни болести, ревматология и кардиология. Има и магистратура по здравен мениджмънт. Основава своята клиника през 1993 г., като прилага в нея метода на Лидия Ковачева, наречен омекотено гладуване с плодове и чай. През клиниката до днес са минали 53 000 пациенти.