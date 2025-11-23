Владо Михайлов и Алек Алексиев атакуват Боливуд

Наш филм се състезава на международния кинофестивал IFFI в Гоа, Индия

Прожекцията на „Оста на живота“ е на 25 ноември

Филмът „Оста на живота“ („Axis Of Life“) официално е в селекцията на международния кинофестивал IFFI в Гоа, Индия, похвали се актьорът и музикант Владимир Михайлов в социалните мрежи преди отпътуването си. Прожекцията на лентата е насрочена за 25 ноември. Това е един от най-големите филмови фестивали в Южна Азия, където мерят сили не само продукциите на Боливуд, а и от цял свят.

Режисьор на филма е Атанас Христосков, оператор - Мартин Балкански. Сценарият е на Теодора Маркова, Невена Кертова и Георги Иванов по книгата на индолога и духовен гуру Свами Тиртха със светско име Геза Рац. Продуцент е Фондация „Калпатару“. Лентата е снимана изцяло с лични средства още през 2022 г., но вижда бял свят едва сега. Българските зрители познават сценаристите като автори на популярния сериал „Под прикритие“. Режисьорът Атанас Христосков е носител на „Златна роза“ за Най-добър филм за дебютния си проект „Филм №1“. Снимките са направени на красиви места в България, като Белоградчишките скали и пещерата „Проходна“, както и в Кападокия, Турция. Филмът е на английски език.

„Оста на живота“ е съвременна притча за трима ученици, поели, заедно със своя духовен учител, на духовно пътешествие през мистична планина. Те разбират, че един от тях ще бъде избран за следващ наследник. За да открият истинската си същност, тримата трябва да срещнат и преодолеят своите слабости и страхове. Пътуването ги води през красиви природни пейзажи, но и ги изправя пред трудни избори и опасности.

Тримата монаси – в ролите Алек Алексиев, Владо Михайлов и Стрезо Стаматовски – с духовния си учител.

Това мистично пътуване пренася зрителя отвъд границите на материалното и ежедневното. Главната роля на Вид (Учителя) е поверена на датския актьор Ларс Симонсен („Мостът“, 2013). В ролите на тримата ученици са Александър Алексиев, Владимир Михайлов и македонецът Стрезо Стаматовски, за когото филмът е дебют на големия екран. В поддържащите роли са италианската актриса Марина Сума, носител на награда за Най-добра актриса от фестивала във Венеция, както и Клайв Ръсел от „Игра на тронове“.

„Оста на живота” е прекрасен проект – казва режисьорът Атанас Христосков. - Има нещо магично в него. Начинът, по който ме намери и докосна в момент, когато твърдо отказвах да бъда режисьор на игрални филми… чудесният екип, който се присъедини… зашеметяващите локации… историята… През август 2020 г. посетих автора на книгата, Свами Тиртха, в манастира в Унгария, в който пребивава. След почти 20-часово пътуване с кола най-накрая пристигнах там и влязох в неговата стая. Слънчевите лъчи галеха безкрайните рафтове с книги. Свами се усмихна и ме попита: Атанасе, какво означава за теб книгата “Оста на живота”? Можеш ли да ми кажеш с една дума? “Вечносветлина“. Това беше. Малко измислена дума. За мен тя предава цялото значение. Пламъкът, който преминава от едно сърце в друго. Слънчевите лъчи върху книжните рафтове, които отказват да си отидат, дори когато е облачно. Като сега, в моята стая. Защото светлината идва отнякъде другаде, дълбоко вътре.“

Владо Михайлов не е съвсем непознат в Индия, тъй като се е снимал в техен филм заедно с най-голямата им звезда Шар Рук Хан. Той има над 70 участия в чужди продукции. За справянето му в чужбина допринася владеенето на английски език, тъй като е завършил английска филология в Софийския университет. Българският телевизионен зрител го познава от сериала „Братя“ и музикалните шоута „Като две капки вода“, където е победител в 11-и сезон, и „Маскираният певец“. Най-много участия на родна сцена има актьорът и певец в Операта – в мюзикълите „Мама миа!“, „Клетниците“, „Фантомът от операта“ и „Исус Христос Суперзвезда“.

„Оста на живота“ е втори филм, в който Владо Михайлов и Алек Алексиев си партнират. Те играха заедно във „Възвишение“ по едноименната книга на Милен Русков. Следвайки стъпките на баща си, актьора Стоян Алексиев, Александър завършва престижния Adelphi University в Ню Йорк и се установява в Лондон, където играе в Лондонския театър. Стига дори до Холивуд, а за ролята му на охранител на руски олигарх, изигран от Кенет Брана, получава множество комплименти и възможността да си партнира с имена като Кийра Найтли и Кевин Костнър. На българския зрител е познат най-вече от сериала „Откраднат живот“, където влиза в ролята на лекар с необикновена съдба – разменен като бебе със здраво дете от собствения си баща.