Истории от бележника на д-р Емилова: Плодолечението е промяна на фините настройки

Десислава Даборн за първи път направи 20 дни на плодове и чай и 10 дни захранване в клиниката. С това свое решение тя не само избегна една сериозна операция, но си тръгна с друго мислене и нов поглед върху живота.

Мек, кадифен глас, бисерна усмивка, елегантност и финес притежава тази млада жена. Поздравява всички с искрена радост и излъчва позитивизъм. Десислава Даборн от 13 години живее във Великобритания, омъжена за англичанин, асистент е в семейната фирма за финансов мениджмънт. Тя е и секретар на борда на директорите в забележителния Исторически замък на Шотуик Парк, който е и неин дом, и нейна отговорност за поддържането му. В свободното си време Деси танцува аржентинско танго и често партнира на професионални танцьори от Аржентина. “Мечтая си да остарея красиво, правейки това, което обичам. На старини се виждам като една усмихната и витална бабичка, с червило и високи токчета, танцуваща неуморно танго наравно с младежите в Буенос Айрес”, казва с усмивка Деси.

Но, както пише английският хуморист Уудхаус, “точно когато се разхождаш доволен от живота с уиски и пура в ръка, Съдбата се промъква зад гърба ти с тъп и тежък предмет в ръка”. Деси не веднъж е усещала как Съдбата се промъква зад гърба й (въпреки че държи само чаша смути), за да обърка плановете й. Оперирана е от миома на матката, но след време се появява рецидив. Известен лекар-хирург я съветва да си направи пълна хистеректомия. “Мога да ви извадя матката само за 10 минути с последния модел робот ДаВинчи и ще се възстановите много бъро.” “А ще можете ли да ми я сложите обратно за 10 минути, ако се наложи?”, контрира го младата жена, която отлично знае, че след такава операция качеството на живот никога вече не е същото. Чувства се обидена, че така безцеремонно й предлагат необратим метод, необходим само при жени с рак на матката. Тъй като нейният тумор е доброкачествен, логиката й подсказва, че трябва да опита с друг подход към собственото си тяло - холистичния.

Убедена е, че женският организъм е сложна система и всяко нарушаване на хормоналния баланс чрез отстраняване на орган, който е обявен за “излишен” или “потенциално опасен”, се отразява и на физическото, и на душевното, и на менталното здраве. Дългогодишен почитател на д-р Емилова, Деси търси информация в сайта на клиниката. Там, в списъка със заболявания, които се повлияват от плодолечението, е посочена и нейната диагноза - миома на матката и поликистоза на яйчниците. Това е повече от достатъчно. В един ден тя отлага операцията и организира пътуването и престоя си. И тъй като нищо не прави наполовина, без подготовка и колебания, Деси остава на чай с мед и плодове 20 дни и се захранва 10 дни.

Абсолютно стриктно, водена от огромното си желание да върне баланса на тялото и да му даде шанс само да се възстанови. “Може би затова не усетих глад по време на този режим. По-трудно ми беше в последните 10 дни на захранването, когато апетитът се събуди. Но всичко беше в мислите ми. Успявах да ги контролирам с помощта на богатата на активности програма и на новите ми приятели от клиниката, които също като мен се самолекуваха. Разговорите с тях ме върнаха в годините, когато работех като мениджър клиенти в голяма туристическа верига. Разликата е, че тук темата е здраве и всеки споделя съкровени неща, които не би споделил другаде, че тази съпричастност и човешка топлина дават сили на човек да преодолее собствените си проблеми.

Ден след ден усещах промяната с всяка клетка на тялото си и огромен прилив на енергия. По време на месечния ми цикъл за първи път не изпих нито една болкоуспокояваща таблетка. От много години насам за мен тези дни от месеца бяха кошмар. Болките в корема, невъзможността да изкарам дните без да приема цели кутии с лекарства... Тежката мигрена, която ме вадеше от строя за дни и ме затваряше в тъмна стая. Не умирах, но живот ли бе това? Колко безценни дни, месеци, може би години от живота си съм изгубила по този начин. Твърдо съм решена това да не се случва повече. Защото вярвам, че стъпих на правилния път. Д-р Емилова не ми даде никакви обещания, тя ми даде знания. Моя бе задачата да извървя пътя към здравето с нейна помощ и на прекрасния й екип.

Удивена съм от високото ниво на лекарска грижа. В Англия се чака дълго за направление, само в скъпа частна клиника можеш да избираш лекар-специалист. Тук, в клиниката, имах на разположение цял коридор с кабинети на внимателно подбрани специалисти, което ми позволи да сверя до детайли часовника на здравето си. Изследванията в края на престоя ми показаха, че миомата значително се е свила и вече няма нужда от операция, а кистите са изчезнали! Щастлива съм и благодарна за силата да държа здравето си в своите ръце. Безценен подарък!

Плодолечението промени изцяло настройката ми към здравето. Да го превърна в свой лечебен ритуал и да го практикувам поне веднъж годишно - това е сега моята програма. И да идвам поне веднъж годишно в тази уникална клиника, с невероятни хора и лекари. Сега се чувствам силна, защото имам нужните знания.

Д-р Емилова завършва медицина през 1969 г. и придобива специалности по вътрешни болести, ревматология и кардиология. Има и магистратура по здравен мениджмънт. Основава своята клиника през 1993 г., като прилага в нея метода на Лидия Ковачева, наречен омекотено гладуване с плодове и чай. През клиниката до днес са минали 53 000 пациенти.