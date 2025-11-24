Продадоха най-скъпия комикс в историята (ВИДЕО)

„Супермен“ от 1939 година

Най-редкият първи брой на „Супермен“ от 1939 г., открит миналата година на таван в Северна Калифорния, стана най-скъпият комикс в света, след като беше продаден на търг за впечатляващите 9,12 милиона долара.

Комиксът е намерен от трима братя, докато разчиствали вещите на починалата си майка. Изданието е било съхранявано между вестници в картонена кутия, което е помогнало за отлично запазване на състоянието му. Сертифицираният рейтинг от CGC е 9.0 от 10, което е изключително високо за артикул на тази възраст.

Продажбата се осъществи чрез аукционната къща Heritage Auctions, която определи находката като „срещата на легендата на поп културата с историята“. Изданието „Superman No. 1“ се счита за истински милиестон в света на комиксите и вече държи титлата на най-скъпия комикс, продаван някога.