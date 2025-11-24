Златен джобен часовник от Титаник бе продаден за рекордните 1,8 млн. паунда

Богатият собственик Исидор Страус и съпругата му Ида бяха увековечени във филма от 1997 г.

Златен джобен часовник, намерен в тялото на един от най-богатите пътници на „Титаник“, бе продаден на търг за близо 1,8 милиона лири, съобщава The Telegraph.

Исидор Страус и съпругата му Ида бяха увековечени в хита на Джеймс Камерън от 1997 г. като възрастната двойка, която се прегръща на леглото си, докато „Титаник“ потъва.

В нощта на катастрофата през 1912 г. 67-годишният Страус отказал място в спасителната лодка, тъй като на борда все още имало жени и деца. Неговата предана съпруга, на 63 години, отказала да напусне неговата страна и двамата загинаха заедно.

Тялото на Страус било извадено от Северния Атлантически океан дни по-късно и вещите му били регистрирани. Сред тях е и 18-каратовият златен джобен часовник Jules Jurgensen, който е спрял в 2:20 сутринта – в момента, в който Титаник потъва под водата.

Часовникът, на който са гравирани инициалите IS, е върнат на сина му Джеси.

Той преминава през поколенията на семейството, преди Кенет Холистър Страус, правнукът на Изидор, да поправи и възстанови механизма му.

Часовникът бе продаден на анонимен купувач през уикенда от аукционната къща Henry Aldridge & Son от Девиз, Уилтс.

An 18-karat gold pocket watch recovered from the body of one of the Titanic‘s wealthiest and most high-profile passengers is expected to sell for more than US$1 million at auction, according to a British auctioneering house.



The more than century-old timepiece belonged to Isidor… pic.twitter.com/CrAIv9D5VN — Lives&Lores (@LivesandLores) November 17, 2025

Капитанът на Карпатия

Той надмина предишния рекорд за цена на артефакт от Титаник, поставен от златен джобен часовник, подарен на капитана на Карпатия, парахода, който спаси над 700 оцелели от Титаник, и който беше продаден миналата година за 1,5 млн. лири.

Цигулката, на която свиреше диригентът Уолъс Хартли, докато корабът потъваше, беше продадена през 2013 г. за 1,1 млн. лири.

Андрю Олдридж каза:

„След като Титаник се сблъска с айсберга и започна да потъва, камериерката на Ида беше помогната да се качи в спасителна лодка и й беше дадена кожената палто на шефката й, за да се стопли. На Ида беше предложено място в спасителната лодка, но тя отказа да напусне съпруга си.

Страус е роден в еврейско семейство в Оттерберг, Бавария, през 1845 г. и емигрира в САЩ със семейството си през 1854 г. Станал съдружник в нюйоркския универсален магазин „Мейсис“ заедно с брат си Натан и бил конгресмен в града от 1894 до 1895 г.

Страус и съпругата му били сред повече от 1500-те пътници, които загубили живота си при потъването на кораба, и двама от относително малкото пътници от първа класа, които загинали.