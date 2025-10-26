Баница с агнешки дреболии на фестивал в Бургас

Празник на хляба

Професионалисти и любители - пекари, участваха в първия фестивал на хляба в Бургас - "Българщина". Събитието се проведе в събота, преди големия празник Димитровден в двора на Професионалната гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров". Присъстващите имаха възможност да опитат от вкусните солени и сладки тестени изделия, приготвени специално за фестивала.

Димитровска пита, погачи, италиански хляб с български привкус, сладки, баници, баници с различни плънки като агнешки дреболии, класически, зелник, питки с бекон и още безброй вкусотии очакваха да бъдат оценени.

Кметът на Бургас Димитър Николов тържествено откри фестивала. Идеята е, той да стане традиция и да се провежда всяка година в морския град.

Свой щанд имаха преподаватели от Гимназията по туризъм, както и журналистката Десислава Георгиева. Специално за фестивала тя бе замесила и изпекла питка и фокача, соленки, солени мъфини, а също и сладки.

Фокачата е италиански хляб, но запалената готвачка я приготвя с една от най-популярните подправки – чубрица.

текст под снимка: Десислава Георгиева приготвя фокача с чубрица