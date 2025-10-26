Историите за НЛО, наблюдавали ядрените опити на човечеството, получават научно потвърждение

Неидентифицирани аномални явления в небето са запечатани от камери в средата на миналия век

Хиляди обекти с неизвестен вероятно са шпионирали първите ядрени опити по света в средата на миналия век, според революционно ново проучване, което предоставя проверени научни доказателства, че нещо или някой е наблюдавал човешката активност в тази област от космоса много преди хората да изпратят в орбита първите изкуствени спътници.

Д-р Беатрис Вилароел от Северния институт за теоретична физика в Швеция разкрива ясна връзка между ядрените опити между 1949 и 1957 г. и увеличаването на броя на мистериозните ярки петна, наречени „транзиенти“, появяващи се периодично в небето, които по биват заснемани по целия свят от учени и любители астрономи.

Не се смята, че тези краткотрайни явления са с природен произход, като Вилароел казва, че те показват признаци на висока отражателна сила, като огледала, и понякога дори се въртят.

Изследването, което анализира мистериозни звездоподобни обекти, наблюдавани на стари снимки от обсерваторията Паломар, е поредното от поредицата статии и проучвания, които в последно време обсъждат съществуването на неидентифицирани аномални феномени (НАФ) и е публикувано в Scientific Reports от Вилароел и д-р Стивън Брюл.

Успешното рецензиране на работата означава, че други учени са прегледали данните и не са могли да намерят нищо, което да отхвърли откритията на екипа като просто поредната недоказана история за НЛО, отбелязва Daily Mail.

Като цяло, изследователите открили, че мистериозните "преходни явления" се забелязват с 45% по-често точно преди или веднага след ядрен опит. „Това са обекти отпреди Спутник 1, когато хората не са имали нищо там горе“, казва Вилароел.

Изследователите са се фокусирали върху 124 надземни ядрени изпитания, проведени от САЩ, Великобритания и Съветския съюз в средата на миналия век. Неизвестните обекти се появяват за кратко и след това изчезнват, като междувременно са заснети с камери.

Изследователите не само установили, че наблюденията на НЛО са се увеличили в дните, когато са се провеждали ядрени опити, но и общият брой на забелязаните на снимките преходни явления също се е увеличил с 8,5%.

Обясненията, че наблюденията са просто ивици или облаци, създадени от експлозиите, малко вероятни. „Природата винаги може да ни изненада с нещо, което никога не бихме могли да си представим. Така че не мога да изключа, че може да има някакво друго обяснение, което е извън въображението ми“, каза Вилароел.

„Но от това, което виждам, не мога да намеря друго последователно обяснение освен това, че разглеждаме нещо изкуствено“, добави тя.

Учените са открили над 100 000 "преходни звездоподобни обекти с неизвестен произход" по време на своите наблюдения, като около 35 000 са само в северното полукълбо. Те обаче липсват в изображенията, направени малко преди появата им, както и във всички изображения от последващи изследвания.

Проучването обхваща периода от 19 ноември 1949 г. до 28 април 1957 г. включително, като последната дата е повече от 5 месеца преди изстрелването на първия изкуствен спътник (съветският "Спутник").