В ложата на Лорда: Изпростяхме или не за последните 25 години?

Красотата е в очите на търсещите, нали

Да изберем труд в Родината, а не да сме икономически дезертьори с неясен статут

Отговорите на въпроса изпростяхме или не могат да са меки или разтърсващи, важното е, че Иван от Андрей, както ги наричам, не оставят социалните басейни да блатясат, а разтърсват здраво коритото им. В годините, в които телевизионните тогава малчугани изгряваха, те промениха ефира до степен, че седмично изразяваха българската социална линия, изтъкваха йерархии или ги създаваха. Двамата ще честват 25 години “Сблъсък” с разнообразни гости, като сред темите, интересни за обсъждаме са: Изпростяхме или се цивилизовахме за тези години.

Мисля, че отговорът е нееднозначен, защото както се казва, Красотата е в очите на гледащият. Нашите обществени очи са с различно зрение и предаването “Сблъсък” опитваше да изравни диоптрите ни. Доколко виждаме еднакво, все още не ясно, но истината е, че изпростяхме и се цивилизовахме според потребностите си. Иван от Андрей, както продължавам да ги наричам, създадоха култ и към друга важна тема - тази за връщането на българите от чужбина. Това е и моя кауза, затова още по-силно уважавам този тандем.

И от тази гледна точка, според числото на завръщащите се българи, става ясно, че сме се цивилизовали. Заради избора да изберем труд в Родината, а не да сме икономически дезертьори с неясен статут.

Цивилизоваността също така е процес. Тя е зародиш във всички нас и според средата, колективния пример и внушенията може да корозира или изпъкне. Тези момчета по един намигващ начин дават превес на цивилизоваността, без да ни я натрапват. Те я намекват и я допускат, защото знаем, често синият екран е благоразположен повече към пошлото и временното.

Може да бъркам, заради някои несъвършенства в експозиране на тезите им, но и този подход води към движение на мисълта. А когато има движение, винаги се стига до заключения и постижения. И да, мога да кажа, че българинът се цивилизова, като с този подем вдъхновява напредъка и на останалите. Или на изостаналите. Важното е да вървим напред. А отговорът дали сме изпростяли или сме се цивилизовали, ще бъде изяснен на 23 ноември в зала Асикс Арена. И аз ще участвам. Присъединете се.

Семейно тържество

Печеян отбеляза дискретно рожден ден

Бизнесдамата Мариана Печеян отпразнува поредния си рожден ден. Тя избра празникът и да бъде споделен само от нея и съпругът є Веско. Миналата година тържеството надмина всички обществени очаквания, заради числото 75. Печеян е сред най-големите инвеститори в машиностроенето, а в Дряново освен почетен гражданин е и почитан работодател, което е далеч по-важна титла. Празничната вечеря се проведе в притежаваният от нея хотел Кентавър а персоналът изпълни за нея Happy birthday, придружено с много цветя и аплодисменти.

Звезден наследник

Белчев-син празнува като сериал

За представянето на нов албум за Б Рожденият ден на пресният младоженец Константин Белчев беше като минисериал с няколко епизода: Епизод 1: Семейна премиера с Мама, Татко /Михаил Белчев/, семейството на Хайгашод Агасян и Криси /съпругата/ в главните роли. Епизод 2: Приятелско парти с повече смях, отколкото свещи, чаша вино, нощ камина, както пее Тони Димитрова. Епизод 3: Училищно издание със съученици, торта и класически хаос и отново чаша вино, нощ камина. Явно Белчев младши е наследил умението за “продължителни чествания” от татко си- истински бохем и възпяващ похемите... Неговите, на бащата, рождени дни приличат повече на национални празници!

Fashion idol

Поли Хубавенска

Тя е непресъхващ извор на сценични и модни идеи. Появата є на Британско-българският бизнес бал в Лондон я показа и в светлината на моден идол. Певицата съчетава, като истинска българка, елементи от носии със съвременно облекло. Днес тя родолюбиво изтъква тази пищна огърлица, съсредоточила нашенският блясък и майсторлък в едно. Черната дреха изтъква златото и концентрира вниманието в него.