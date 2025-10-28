Вучич: Хърватите няма да станат собственици на НИС

Още по темата: Вучич: САЩ налагат санкции на НИС на 1 октомври 26.09.2025 09:48

Разговорите с МВФ са трудни

Очаквам до края на тази или следващата седмица да имаме отговори относно „Петролната индустрия на Сърбия“, убеден съм, че ще успеем да намерим решение, гражданите не е нужно да се притесняват, заяви президентът Александър Вучич, съобщава белградският „Политика”.

Той отхвърли като неверни историите, че хърватите ще станат новите собственици и каза на всички, че това няма да се случи. На въпрос за актуалните политически развития Вучич заяви, че ново омнибусно проучване показва, че студентският, или блокадният списък, намалява за първи път и че всичко се е обърнало.

В отговор на въпроси на журналисти на тържеството на СНС относно ситуацията с НИС, Вучич заяви пред „Информър“, че е уверен, че ще се намери решение и добави:

„Тъй като виждам, че в Хърватия продължават историята за това как ще станат собственици, мога само да им кажа, а ако има и някои руснаци, които мислят за това, да ги информирам, че това няма да се случи. Само да се има предвид това, нищо повече. И сега, с това ново количество от около 70 000 тона, можем да покрием факта, че рафинерията ще заработи, да речем, до 12 ноември. Не забравяйте, че има заплаха от вторични санкции за нашите финансови институции, за които днес говори за нашата страна ръководителят на МВФ. Тя каза - опитайте се да избегнете тези вторични санкции, защото те ще ви създадат огромни проблеми във вашите финансови институции.“

Позовавайки се на вчерашните разговори с представители на МВФ, Вучич заяви, че те са били трудни и че една от темите е въпросът за НИС, който, както каза, е най-големият риск и е от решаващо значение за нас.

„Разговорите с МВФ са трудни, със сигурност не са лесни, за нас е важно те да потвърдят споразумението в четвъртък, а на 19 декември, на Никулден, основният им борд трябва да го потвърди във Вашингтон. Това е много важно за нас, заради кредитния рейтинг и всичко останало. Има рискове, най-големият риск е, разбира се, НИС, и това е от решаващо значение за нас. Така че се надявам, че ще успеем да го прокараме както трябва. Има още два риска, но ние сме в състояние да ги контролираме. Така че не мога да кажа, че са добри новини, но са добри, трудни, не лесни и полезни разговори.“