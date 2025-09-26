Вучич: САЩ налагат санкции на НИС на 1 октомври

Може би ще се случи чудо

От 1 октомври ще ни бъдат наложени санкции на НИС. Руснаците са мажоритарен партньор в НИС от 2007 или 2008 г., но ще платим висока цена. Бяхме изключително коректни към руските си партньори, към американските си партньори. Ще се опитаме да бъдем коректни, но хората ще трябва да знаят, че ще платим изключително висока цена. Никоя банка няма да иска да работи, тогава ще има проблем със заплатите, но да видим, да почакаме, може би до 1 октомври ще се случи чудо. Това каза сръбският президент Александър Вучич, съобщава белградският „Политика”.

„От момента, в който приключи речта ми в Общото събрание на ООН, проведох разговори с множество световни лидери. Разговарях два часа с Коща, с германския външен министър, от сутринта проведохме разговори с Гутериш, с президента на Конго, проведохме разговори и с Кая Калас. Бих казал, че е дълъг и сериозен разговор с ръководителя на Европейската комисия по външни работи и политика на сигурност. Ще проведем разговори и с хора от така наречените необвързани страни. Във всички тези дискусии, предимно с европейските лидери, ние потвърдихме ангажимента си към европейския път, към реформите, обсъдихме по изключително демократичен начин и някои разногласия, но недвусмислено потвърдихме желанието на Сърбия да ускори европейския си път”, каза още Вучич.

„Посочих трудното положение и ситуация на сръбския народ в Косово и Метохия от момента, в който Курти пое властта. Изправени сме пред трудни времена и трудна зима. Ще направим всичко възможно, за да осигурим на гражданите топла зима по домовете си, за да не се тревожат за провизиите за колите си, както и за нашите хора, които шофират камиони. Сега всичко става още по-сложно за нас след това. Ще се борим и ще търсим изход от изключително трудната ситуация”, добави Вучич.

„Виждам, че е по-дълъг процес, но виждам слънчевите лъчи в края на тунела. Въпреки много сложните процедури, които не сме създали, виждам това. Но за този случай за НИС, аз съм навлязъл дълбоко в тунела, не виждам лъч светлина. Моля хората, без никаква ирония, да ми помогнат да намеря решение, не виждам такова в момента. Признавам си го открито и се готвя за него от девет месеца. Предложих десетки решения, нито едно от които не беше приемливо за никоя страна”, коментира Вучич.