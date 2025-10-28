Преспанските езера са застрашени от суша

Нивото на езерото тази година е близо до най-ниското

Учените бият тревога за „бавната смърт“ на двете езера Преспа в Северна Гърция, тъй като наблюдават как нивото на водата спада до най-ниското си ниво за последните 35 години, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

„Досега се надявахме, че промяната няма да бъде толкова голяма. Сега сме сигурни, че Голямото Преспа ще престане да бъде това, което беше. Но наистина болезнената промяна ще настъпи в Малко Преспа. Ако продължи така, в рамките на няколко години то ще изчезне пред очите ни“, казва биологът Георгиос Кацадоракис, научен съветник в Дружеството за защита на Преспа.

„Нивото на езерото тази година е близо до най-ниското, регистрирано през 1990 г. Ако продължава така, водата от езерото вече няма да може да се използва за напояване. Климатичните промени не засягат само нивото на езерото: миналата година производителите жънаха боб през февруари, а не през октомври. Това е третата година, в която получават държавни субсидии за нанесените щети, тъй като производството им е минимално“, добавя той.