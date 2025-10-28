Производствените цени на зехтина в ЕС са под натиск

Още по темата: Първата партида гръцки зехтин се продава на цена 7,85 евро за килограм 08.10.2025 10:41

Износът на зехтин извън ЕС е нараснал по обем

Според нов доклад на Международния съвет за маслините (IOC) за септември се очертават значителни тенденции по отношение на цените на производителите, износа, вноса и потреблението както на зехтин, така и на трапезни маслини.

Цените на зехтина са в преходна фаза в очакване на резултатите от новата реколта в основните страни производителки в Средиземноморския басейн. В момента обемът на износа и вноса се увеличава, докато цените на производителите са под силен натиск, съобщават анализатори, цитирани от To Vima.

Освен това, износът на зехтин извън ЕС е нараснал по обем, но единичната цена (евро/кг) е спаднала значително. По същия начин, вносът на зехтин от ключови пазари е нараснал с около 11 % за периода октомври 2024 г. – юли 2025 г. в сравнение със същия период на миналата година.

При трапезните маслини вносът към основните пазари е спаднал с около 13 % за периода септември 2024 г. – юли 2025 г. в сравнение с предходната реколта.

През септември 2025 г. производствените цени на екстра върджин зехтин са се повишили над 4 EUR/kg. Въпреки неотдавнашното повишение, е налице значителен спад в сравнение с предходната година, особено в Испания и Гърция, докато Италия се представя по-добре.

По-конкретно, според месечните данни на МСЗ, в сравнение със същия период на миналата година е налице спад:

В Испания (регион Хаен) цената е 4,315 евро/кг, което е спад с 41 % в сравнение със същата седмица на миналата година.

В Италия (регион Бари): 9,43 евро/кг (увеличение с 3 % на годишна база).

В Гърция (Ханя, Крит): 4,40 евро/кг (спад от 34 % в сравнение с миналата година).