Първата партида гръцки зехтин се продава на цена 7,85 евро за килограм

Прогнозите за текущия сезон остават несигурни

Сезонът на зехтина 2025–26 в Гърция започна с първата партида екстра върджин зехтин, продадена на цена 7,85 евро за килограм, което е понижение спрямо миналогодишната начална цена от 10,20 евро за килограм. Продажбата, проведена от земеделската кооперация за зехтин „Агиои Апостолои“ в Лакония, включваше два резервоара с общо около 22 тона. Купувачът беше гръцка преработвателна компания, пише To Vima.

Кооперацията традиционно е лидер както в реколтата, така и в продажбите, като първите маслини се берат в края на септември. Председателят на кооперацията Панайотис Баскакис подчерта важността на поддържането на производителска цена над 7 евро за килограм, за да се гарантира, че отглеждането остава рентабилно. „С понижаването на цените става все по-трудно за фермерите да покриват производствените разходи“, отбеляза той.

За сравнение, миналата година същата кооперация продаде 51 тона на италианска компания на цена 10,20 евро за килограм, а през сезона 2023–24 г. първата търговска сделка беше за един резервоар на цена 9,25 евро за килограм.

Прогнозите за текущия сезон остават несигурни. Качеството на маслините, засегнати от неотдавнашните нашествия на маслинова муха, ще определи до голяма степен цените. Основният сорт маслини в Гърция, Коронеики, ще бъде в центъра на производството, което се оценява на 250 000–270 000 тона в цялата страна.

За сравнение, Испания се очаква да произведе 1,3–1,4 милиона тона, а Италия прогнозира около 300 000 тона. Според Международния съвет за маслините (IOC) световното търсене, особено от САЩ, остава силно, но цените на производителите в Гърция и Испания са под натиск. В Ханя, Гърция, цените паднаха до 380 евро за 100 кг през юли, което е с 41% по-малко от 2024 г., докато в Испания (Хаен) цените спаднаха с 46% до 386,70 евро за 100 кг. За разлика от това, в Италия (Бари) се наблюдава 19% увеличение до 970 евро за 100 кг.

Първият търг дава ранни индикации за сезона, но окончателните цени и пазарните тенденции ще станат по-ясни с разширяването на реколтата във всички основни райони за производство на маслини в Гърция.