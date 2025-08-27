Вучич: Протестите в Сърбия водят до дестабилизация на страната, а не до реформи

Още по темата: Вучич: Протестите в страната са режисирани отвън 15.08.2025 20:02

Сръбското правителство остава ангажирано с диалога

Сръбският президент Александър Вучич е убеден, че протестите в страната водят до дестабилизация и задълбочаване на вътрешните проблеми, а не до тяхното решаване и реформи.

„Целта на тези протести не е реформа, а дестабилизация, не решаване на проблеми, а задълбочаването им. Сръбското правителство, напротив, е ангажирано с диалог, стабилност и реформи, които укрепват демократичните институции. Това е единственият път, който служи на интересите на народа на Сърбия“, пише той в отворено писмо, публикувано от британския вестник Financial Times (FT).

Вучич също отхвърли констатациите на стара статия във FT, в която се твърди, че Сърбия трябва да избира между „авторитаризъм или пълно подчинение на исканията на опозицията“. Според Вучич това е невярно твърдение, тъй като правителството винаги се е „опитвало да преговаря в добросъседство“ с протестиращите, но те „отказвали многократно“.

"През последните девет месеца Сърбия се сблъска с десетки хиляди нерегистрирани събрания. Това, което започна като студентски демонстрации, се превърна в по-малки блокади, водени от екстремистки групи, често белязани с вандализъм, тормоз и явни опити да се провокират безредици и насилие. Полицията реагира с максимална сдържаност в тези трудни обстоятелства.

Преди тази ескалация правителството предприе значителни стъпки, за да отговори на опасенията на гражданите след трагедията в Нови Сад. Започнахме наказателни и антикорупционни разследвания, разкрихме хиляди документи, свързани с ремонта на жп гарата, увеличихме финансирането за образование, а министър-председателят пое политическата отговорност за сблъсъците между младежи по този въпрос, като подаде оставка.

На няколко пъти поканих протестиращите да се включат в диалог, но тези предложения бяха многократно отхвърлени. Отказвайки да се включат, протестиращите затвориха пространството за истински диалог и напредък. Когато се появиха възможности за преговори, като например разговорите за отблокиране на факултетите преди началото на новата учебна година, правителството показа, че може да постигне компромис. Продължаващият отказ да седнат на масата за преговори не ни оставя продуктивен път напред, а по-скоро умишлен претекст за конфликт.

Сега се изискват предсрочни избори, въпреки че Сърбия проведе избори през декември 2023 г., а следващите са насрочени за 2027 г. Вече са назначени нов министър-председател и кабинет, които отразяват променящите се нужди на страната.

Истината е, че демокрациите не могат да пренаписват изборните графици всеки път, когато възникват протести. Това би било дестабилизиращо, скъпо и вредно за самите граждани, които протестиращите твърдят, че представляват.

Целта на тези протести вече не е реформа, а разруха — нестабилност, а не решения. Правителството, от друга страна, остава ангажирано с диалога, стабилността и реформите, които укрепват демократичните институции. Това е единственият път, който служи на народа на Сърбия.

За съжаление, медийните изображения на Сърбия като страна на ръба на гражданска война — изправена пред избора между авторитаризъм или капитулация пред малцинство — допълнително влошават пространството за диалог, като разпалват вътрешни напрежения. Те също така нанасят сериозна вреда на икономиката и репутацията на Сърбия”, пише още Вучич.