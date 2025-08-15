Вучич: Протестите в страната са режисирани отвън

Ситуацията в Сърбия ескалира - над 140 арестувани за ден, 120 полицаи са ранени

Недоволството започна през ноември, след инцидент, убил 16 души в Нови Сад

“През ум не ми минава да се кандидатирам отново”, каза сръбският президент

“Всичко това беше организирано отвън, можеше да се види от реакциите на някои политици от Запада дори днес. Беше ясно за всеки нормален човек. Как се готвят стълбовете, как и какво да правят, просто вижте тези кадри в Нови Сад, как изглеждат. Единственият въпрос е дали можем, въпреки целия натиск и атаките срещу нашия народ, можем ли да го издържим, и аз вярвам, че можем и съм убеден, че ще го направим, и затова призовавам хората да останат спокойни и да не се притесняват”. Това каза президентът на Сърбия Александър Вучич по повод протестите, обхванали страната, цитиран от белградския “Политика”.

Антиправителствените протестите в Сърбия ескалираха в нощта срещу петък. Демонстрации освен в Нови Сад имаше в и Крагуевац, Смедерево, Върбас, Сабац, Аранджеловац, Кралево, Крушевац, Чачак и други градове. 144 души са арестувани и 75 полицаи са ранени след сблъсъци между полиция и протестиращи, заяви сръбският вътрешен министър Ивица Дачич, цитиран от националната телевизия РТС. В последните три дни са ранени общо 120 полицаи, от които деветима по-тежко. По думите на Вучич, насилниците ще бъдат подведени под отговорност.

“Във всеки случай държавата има още много работа, ще има още много арести. Искам да се извиня на всички онези хора, които ми казват, че е време за извънредно положение, че е време да се изведе армията на улицата. Знам, че в тази страна има седем милиона президенти и, че всеки един от тях знае по-добре от мен какво трябва да се направи. Моля само онези хора, които знаят, че искам най-доброто за страната ни, да знаят, че ще претегля всеки ход със съюзниците си. Върховенството на закона ще трябва да проработи”, добави още Вучич.

По-рано през седмицата сръбският президент заяви, че в страната предстоят предсрочни избори, но не уточни кога ще са те.

“Определено ще имаме избори преди конституционния и законов срок”, каза Вучич и добави “шест месеца лъгаха, че нe искат избори, че не се занимават с политика, шест месеца поставяха лъжливи искания, и накрая осъзнахме, че се интересуват само от политика”, каза Вучич по адрес на протестиращите и допълни, че те незаконно са блокирари пътища и са възпрепятствали гражданите да се движат свободно.

“В крайна сметка протестиращите направиха от нашите факултети и университети леговища и кочини”, допълни Вучич по повод на многомесечните студентски блокади. Последните избори за парламент в Сърбия се състояха през декември 2023 г. Народната Скупщина (парламентът) има 4-годишен мандат, а компетентният държавен орган за свикване на нови избори за народни представители е президентът.

Александър Вучич каза тази седмица, че не може да се кандидатира за поста отново на следващите избори и че “през ум не му минава” да променя конституцията, за да го направи. “Дали ще помагам на някого и дали ще се боря за това онези, за които смятам, че могат да водят Сърбия в бъдеще, да постигнат успех на изборите - със сигурност ще го направя”, каза Вучич след среща с австрийския канцлер Кристиан Щокер в Белград. Сръбският президент каза още, че е политически ветеран и ще приключи кариерата си на президент след около година и нещо.

В Сърбия се провеждат протести от ноември 2024 г., след като бетонната козирка на гарата в северния сръбски град Нови Сад се срути, като отне живота на 16 души. Според протестиращите до трагедията се е стигнало заради корупционни практики, довели до некачествен ремонт на сградата. Те настояват да бъде понесена политическа и наказателна отговорност за случилото се, а също така издигнаха искане за провеждането на предсрочни парламентарни избори в страната.