Европейските политици продължават да подкрепят продължаването и удължаването на войната

Украйна иска 60 милиарда евро за допълнително въоръжаване. Това са около 24 хиляди милиарда форинта. Абсурдна сума. Това, което искат в Европейския съюз (ЕС) сега, е общият европейски заем, предназначен за укрепване на отбранителните способности на държавите-членки, да бъде изразходван за въоръжаване на Украйна, вместо за развитие на отбранителните способности на самите европейски страни. Това каза унгарският външен министър Петер Сиярто, съобщава MTI.

Според изявление на Министерството на външните работи и търговията, министърът е подчертал на пресконференция след заседанието на Съвета на Европейския съюз по външни работи и енергетика, че колегите му все още са в състояние на военна психоза, така че „объркване, объркване и завист са преобладавали във връзка с мирната среща на върха в Будапеща, както и жалкото намерение всичко това да се прикрие“.

Той изрази недоумението си, че някои участници са могли да правят изявления без да се смеят, че „не е основното какво решение се взема в Будапеща, тъй като стратегическите решения се вземат на масата на Европейския съюз“ и че „европейската стратегия работи“.

„Европейският съюз не е получил карта в решаването на основните предизвикателства пред сигурността, пред които е изправен светът, и това се случва с онези, които заемат провоенна позиция и подбуждат военно напрежение. Такъв играч никога не е канен на места, където се гради мир“, каза той.

„Европейският съюз все още не се фокусира върху успеха на срещата на върха между американския и руския президент. Европейците не се фокусират върху това, нито пък се интересуват от това, срещата на върха за мир в Будапеща действително да донесе мир, и от днешните речи трябва да заключа, че значителен брой европейски политици ще направят много, всъщност всичко по силите си, за да предотвратят провеждането на тази среща на върха“, каза още Сиярто. „Вместо да се радват, че ще има още една среща на върха между САЩ и Русия, вместо да се радват, че може да се направи още една голяма стъпка към мира, европейските политици продължават да подкрепят продължаването и удължаването на войната.”

Петер Сиярто подчерта, че отново е издигнат лозунгът, че на Украйна трябва да се изпращат повече пари и повече оръжия, и с течение на времето числата и идеите стават все по-абсурдни.