Археолози откриха гробници на 5000 години в Италия

Огромен пробив с откриването на три древни „феерични къщи” на хълм

Археолози откриха три древни „къщи на приказките“, запазени в оригиналния си вид, на хълм в Сардиния, Италия. Това съобщи Mirror, позовавайки се на Службата по археология, изящни изкуства и ландшафт на провинциите Сасари и Нуоро, съобщава Mirror.

Според изданието, откритите структури, датиращи отпреди приблизително 5000 години, са от типа domus de janas (къщички за приказки) и са придружени от множество артефакти в отлично състояние. Въпреки фолклорното си име, вкоренено в сардинската традиция, тези структури нямат връзка с приказни същества.

Само 17 от тези примитивно изглеждащи каменни формации от късния неолит и медната епоха бяха открити преди тази последна находка.

Надзорният орган обясни, че „това ново откритие обогатява знанията за domus de janas – издълбани в скалата гробници, които често възпроизвеждат в релеф детайли от къщите на живите и символични декорации, свързани с магически-религиозни ритуали“, съобщава Daily Express.

Местните легенди твърдят, че феите и съществата от отвъдния свят някога са обитавали тези структури.

Все пак археолозите са установили чрез откриването на кости и човешки останки, че всъщност това са били древни гробища.

На мястото са били открити и повече от 30 фрагмента от керамика от римската епоха, включително чинии, маслени лампи и кани.